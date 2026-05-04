Mint ismert, a Ferencváros 5-0-s győzelmet aratott az Újpest ellen az NB I 32. fordulójában vasárnap délután a Szusza Ferenc Stadionban. Azonban sajnos nem ment le balhé nélkül a találkozó, ugyanis a derbi 77. percében szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a meccs.

Mi történt?

Az Újpest ultrák megindultak a ferencvárosi vendégszurkolók felé, azonban a rohamrendőrök és a rendezők az útjukat állták a dühös lila-fehér ultráknak.

Megszólalt a rendőrség

Az ügyben megkerestük Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK), akik a következő közleményt jutatták el hozzánk:

A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet alapján előzetesen kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzést játszottak május 3-án a budapesti Szusza Ferenc stadionban. Ennek megfelelően a sportrendezvény biztosításában a biztonsági szolgálat mellett a Készenléti Rendőrség és a Budapesti Rendőr-főkapitányság erői is részt vettek. A mérkőzéssel összefüggésben a rendőrök 17 embert igazoltattak. Két ember beszaladt a játéktérre, őket a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő és rendbontás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt négy emberrel szemben feljelentést tettek, hat fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, egy emberhez pedig mentőt hívtak a rendőrök.

– válaszolta megkeresésünkre a BRFK.

A pályára rohanó szurkolót bevihették az Újpesti Rendőrkapitányságra

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy újpesti szurkoló berohant a pályára, hogy onnan hergelje a Fradi ultrákat, vele szemben úgy látszik a Budapesti Rendőr-főkapitányság intézkedett,

miután a rendezők bántalmazták, majd kiemelték a szurkolók közül.

