A szezon egyik legfontosabb derbijére készült a magyar futball: az ősi rivális Újpest a Ferencvárost fogadta a Szusza Ferenc Stadionban. A zöld-fehérek számára óriási volt a tét, hiszen csak győzelemmel tarthatták életben reményeiket az első hely megszerzésére az utolsó forduló előtt. Különleges napra esett az összecsapás: napra pontosan 127 éve alapították a Ferencvárost.

A Fradinál Robbie Keane két helyen változtatott: a sárga lapjai miatt hiányzó Corbu és a sérült Kovacevic helyére Zachariassen és O’Dowda került be a kezdőbe. Az Újpestnél egyetlen módosítás történt, Krajcsovics helyett Sarkadi kapott lehetőséget a rangadón. A lilák számára a tabellán a hatodik és a kilencedik hely között mozgott a lehetséges végkimenetel, de a derbi jelentőségét ez sem csökkentette: a Fradi legyőzése helyezéstől függetlenül mindig különleges siker Újpesten. Ha meg még a bajnoki címtől is elüthetik a riválist, az még nagyobb tétet adott az összecsapásnak.

Az első félidő elején inkább a Ferencváros birtokolta többet a labdát és kezdeményezőbben futballozott, voltak is lövései, de sokáig nem alakult ki igazán nagy helyzet. A túloldalon az első komolyabb újpesti lehetőség a 15. percben érkezett, amikor Matko fejelt Dibusz ölébe. A hazaiak támadója láthatóan nagy kedvvel futballozott, végig rendkívül motiváltan játszott már csak a gólkirályi cím megszerzésének lehetősége miatt is.

A 19. percben aztán megszerezte a vezetést a Ferencváros. Egy szabadrúgás után Gruber jutatta aa labdát középre, Zachariassen pedig közelről a hálóba fejelt, így előnybe kerültek a zöld-fehérek.

Az Újpest gyorsan reagált, és a 24. percben majdnem egyenlített: Májer szöglete után Fiola fejelt, de a labda a bal kapufa mellett suhant el. Két perccel később Fenyő vállalkozott távoli lövésre húsz méterről, bombája után Dibusznak nagyot kellett védenie, a válogatott kapus a felsőléc fölé tolta a labdát.

A Fradi a félidő hajrájában ismét veszélyeztetett: a 35. percben Gruber fejelt mellé, így a gólpassza után majdnem maga is betalált. A 40. percben azonban már nem hibázott a Ferencváros. Kanichowsky tologatta a labdát, majd húsz méterre a kaputól hatalmas lövéssel a bal felső sarokba bombázott, megduplázva a vendégek előnyét.

Az első játékrész végén még Májer előtt adódott lehetőség a szépítésre, ám a 44. percben fölé lőtt, így a Ferencváros kétgólos vezetéssel vonulhatott szünetre az év egyik legfontosabb derbijén.

Ami pedig a szünet után következett, az gyorsan lezárta a nyitott kérdéseket. A 48. percben gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés: Gruber bal oldali beadása tökéletesen érkezett a hosszú oldalra, ahol Lenny Joseph a levegőben érkezve, Banai mellett a kapuba vágta a labdát. A Fradi harmadik gólja után már egyértelművé vált a különbség a két csapat között.

A hazai szurkolótábor eközben egyre hangosabban fejezte ki elégedetlenségét a vezetőséggel szemben, sokan többet vártak a rivális elleni rangadón, különösen a mérkőzés súlyát és presztízsét tekintve.

A 64. percben újabb csapást mért a Ferencváros: ismét Gruber volt az előkészítő, egy pontos kiugratás után Joseph ezúttal már a büntetőterületen belül fejezte be az akciót, és a bal felső sarokba bombázott. A második gólja végképp kiütésessé tette az állást, a Fradi pedig látványosan dominálta a meccset.

Az Újpest szempontjából különösen beszédes volt, hogy a második félidőben Dibusznak gyakorlatilag nem akadt komoly védése, a Ferencváros kontroll alatt tartotta a játékot, és lezárta a rangadót.

A 77. percben a mérkőzés ideiglenesen félbeszakadt: görögtűz került a pályára, a lelátón pedig komolyabb feszültség alakult ki, emiatt a biztonságiak az újpesti szektor elé vonultak. Percekig állt a játék, miközben Dibusz a saját szurkolóit próbálta nyugtatni.

A hajrában még egy találat született: a 98. percben Abu Fani szabadrúgásból állította be az 5–0-s végeredményt. A középpályás oldalvonal közeléből tekert kapura, Banai hiába vetődött, nem volt esélye a pontos lövéssel szemben.

A Ferencváros fölényes győzelmével életben tartotta bajnoki reményeit, míg az Újpest számára ez a derbi újabb fájdalmas emlék lett: zsinórban a 33. alkalommal maradtak győzelem nélkül az ősi riválissal szemben.

