Újpest Ferencváros
Horváth Róbert Gábor

Megdobták a Ferencváros játékosát egy sörös pohárral az újpestiek, ami utána jött, mindenkit megdöbbentett + videó

Újpest FC vs Ferencvárosi TC
J. Levi

Feszült és eseménydús derbit hozott az Újpest–Ferencváros rangadó: a 98. percben egy szurkolói incidens borzolta a kedélyeket, miközben a Ferencváros sima győzelmet aratott. A meccset korábban is félbe kellett szakítani rendbontás miatt.

Érdekes jelenet zajlott le az Újpest – Ferencváros 98. percében. Levi készülődött szöglethez az újpesti tábor előtt, ám a szurkolók söröspoharakkal dobálták meg a Fradi támadóját. A svéd játékos azonban nem jött zavarba: felkapta az egyik poharat, majd nagyot kortyolt a benne lévő nedűből. A szögletet ezt követően ívelte be.

A Ferencváros egyébként 5-0-ra nyert az Újpesten ellen, ezzel életben tartja a bajnoki címért futó versenyt.

A derbi 77. percében egyébként a játékvezető félbeszakította a mérkőzést: görögtűz és szurkolói rendbontás miatt. Bő tíz perc után indult újra a játék.

