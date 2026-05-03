Érdekes jelenet zajlott le az Újpest – Ferencváros 98. percében. Levi készülődött szöglethez az újpesti tábor előtt, ám a szurkolók söröspoharakkal dobálták meg a Fradi támadóját. A svéd játékos azonban nem jött zavarba: felkapta az egyik poharat, majd nagyot kortyolt a benne lévő nedűből. A szögletet ezt követően ívelte be.

A Ferencváros egyébként 5-0-ra nyert az Újpesten ellen, ezzel életben tartja a bajnoki címért futó versenyt.

A derbi 77. percében egyébként a játékvezető félbeszakította a mérkőzést: görögtűz és szurkolói rendbontás miatt. Bő tíz perc után indult újra a játék.

