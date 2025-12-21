Dárdai Pál érkezése megkeverte a lapokat Újpesten: Bodor elárulta, mit tud a jövőjéről

„Még át kell beszélni a vezetőkkel is, hogy mi az, ami lehetséges, mi nem. Benne van a pakliban, hogy maradok, de amikor idejöttem, ugye öt mérkőzésről volt szó, úgyhogy ehhez tartom magam. Egyelőre még nem tudom, milyen feladataim lehetnek, semmi konkrétum nincs"
– árulta el az M4 Sportnak Bodor.
A 43 éves szakember a sajtótájékoztatón a mérkőzés értékelése mellett szintén kitért a jövőjére:
Bodor Boldizsár kiemelte, hogy még beszélnie kell a vezetőkkel, hiszen ez mindenkinek egy új helyzet. A magyar szakember itt valószínűleg Dárdai Pál érkezésére utalhatott, akit a lila-fehér klub a héten nevezett ki sportigazgatónak. Dárdai a hírek szerint új vezetőedzőt szeretne kinevezni, így Bodor valószínűleg a Kazincbarcika ellen irányította utoljára az Újpestet.
A hírek szerint az új sportigazgató már kinézte magának az Újpest következő edzőjét.
