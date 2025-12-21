Mint ismert, csütörtökön bemutatták Dárdai Pált, mint az Újpest FC új sportigazgatója, aki hivatalosan csak január elején áll munkába, de most kiderült, a helyszínen tekinti-e meg új csapatának utolsó idei meccsén.

A csakfoci.hu információi szerint ugyan a bemutató után visszatért a szakember Németországba, viszont így is ott lesz az Újpest mérkőzésén a Szusza Ferenc stadionban, hogy testközelből figyelheti új csapatának teljesítményét. A volt szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón ki is emelte, nagyobb részt fog Budapesten tölteni az idejéből, így talán nem is annyira meglepő, hogy feltűnik Dárdai a Megyeri Úton.

A hét elején merült fel, hogy Dárdai hazatérhet, és az Újpest sportigazgatójának nevezhetik ki. Aznap fel is röppentek olyan hírek, miszerint home officeból irányíthatja a szakmai munkát a vezető, de ezt már a bemutatón cáfolta a szakember. Azóta volt klubjánál a Herthánál el is búcsúztak Dárdaitól, aki hírek szerint már kinézte magának az Újpest következő edzőjét.

