Óriási bajban Dárdai Pál!

Második mérkőzését is elveszítette Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, így két forduló után az utolsó előtti helyen áll a Bundesliga 2-ben.

Az élvonaltól tíz év után búcsúzott berlini gárda a múlt héten a Fortuna Düsseldorf otthonában kapott ki 1-0-ra a nyitófordulóban, pénteken pedig hazai környezetben szenvedett ugyanilyen arányú vereséget az újonc SV Wehen Wiesbadentől.

Az MTI beszámolója szerint a vendégek a 92. percben szerezték a találkozó egyetlen gólját.

Ahogyan az előző fordulóban, ezúttal is pályára lépett a Herthában a korábbi magyar szövetségi kapitány mindhárom fia: Pál és Márton végigjátszotta a találkozót, Bence a 69. percben állt be.

Dárdai Pál már az első vereség után is megtalálta a német média, hogy fiai azért kerültek csak be a csapatba, mert édesapjuk kivételezik velük, a kritikus hangok az újabb kudarc egészen biztosan fel fognak erősödni, vagyis ha 47 éves magyar vezetőedző nem tud javítani az eredményeken, előbb vagy utóbb az is előfordulhat, hogy a klub vezetősége is ellene fordul. Ez nem először történne meg Dárdai pályafutása során Berlinben...