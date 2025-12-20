Dárdai Pál nagy dobásra készül Újpesten: magyar Eb-hős és magyar vezetőedző érkezhetnek

Ahogy csütörtökön beszámoltunk róla, az Újpest Dárdai Pált nevezte ki az Újpest sportigazgatójának. Dárdai már első sajtótékoztatóján hangsúlyozta, hogy szükség lesz magyar játékosokra a klub felnőttcsapatában, elmondása szerint a fiatal magyar játékosokra fogja a közeljővőben helyezni a fókuszt, mivel szerinte a jelenlegi keret már egy kicsit idős:

„Mindenkinek mondom, akivel beszélek, hogy írjon nekem össze tíz tehetséges magyar fiatalt U17 és U21 között, én megnézem őket, aztán meglátjuk, kit lehetne idehozni. Belőlük lehetne egy új magot építeni, a mostani állomány kicsit idős."

A Blikk információi szerint a 49 éves szakember elsősorban magyar edzőkben és magyar játékosokban gondolkodik. A klubot jelenleg Bodor Boldizsár irányítja megbízott vezetőedzőként, de az új sportigazgató várhatóan új, végleges vezetőedzőben gondolkodik, a Blikk szerint az új edző a szintén pécsi kötődésű Márton Gábor, valamint az U21-es válogatottat vezető Szélesi Zoltán közül kerülhet ki.

Kapcsolódó

Újpest: Dárdai Pál elárulta, mit gondol a Ferencvárosról!

Hivatalos: bemutatták Dárdait, ő az Újpest új sportigazgatója

Így búcsúztak el Dárdai Páltól a Hertha szurkolói

De nemcsak magyar vezetőedző, de magyar játékosok is érkezhetnek. A magyar lap szerint ugyanis szóba kerülhet Csoboth Kevin hazatérése is. A 25 éves szélső – aki a 100. percben győztes gólt szerzett Skócia ellen a 2024-es Európa-bajnokságon –, az Eb után hagyta el az Újpestet és igazolt a svájci St. Gallenhez, amely egy évvel később, 2025 szeptemberében kölcsönadta a török Genclerbirliginek.

Csoboth Kevin törökországi kalandja egyelőre nem igazán jött be, ugyan hét mérkőzésen már pályára lépett a Genclerbirligiben, de többnyire csak pár percet kap csereként.

Csoboth először csütörtökön került be a kezdőcsapatba a Bodrumspor elleni Török Kupa találkozón, de Metin Diyadin vezetőedző már a 40. percben lecserélte a pályáról, és a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is beleszállt a magyar játékosba.

A Blikk szerint nem kizárt, hogy a mellőzött támadó visszatérhet egykori sikerei helyszínére. Bár némiképp nehezítené Csoboth hazatérését, hogy 2028 nyaráig szerződés köti a St. Gallenhez, így az Újpestnek ki kellene vásárolnia a kontraktusából.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.