Ahogyan arról a GOAL is cikket közölt, szerdán napvilágot látott a hír, hogy Dárdai Pál lehet az Újpest sportigazgatója, amit a Megyeri úri klub be is jelentett. Hasonlóan járt el a magyar szakember korábbi klubja, a Hertha Berlin, amelynél Dárdai márkanagyköveteként és játékosmegfigyelőjeként tevékenykedett, amióta 2023-24-es szezonban végeztével felállt a felnőttcsapat kispadjáról.

A közleményben emellett idézték Peter Görlich ügyvezető igazgató szavait, aki az alábbi jókívánságokkal búcsúzott a klub egykori játékosától és edzőjétől. „Dárdai Pál minden Hertha-szurkoló legnagyobb tiszteletét kivívta azzal, amit előbb játékosként, majd edzőként tett Berlinben. Sok sikert kívánunk neki új szerepkörében.”

A klub bejegyzése alatt természetesen a kék-fehér drukkerek is elköszöntek a klublegendától - szúrta ki a Magyar Nemzet. Ezeket a kommenteket úgy összegezték, hogy sokak szerint nem bánt úgy a Hertha Dárdaival, ahogyan illett volna (elég csak a vezetőségtől kapott kritikákra és a menesztésekre gondolni).

Kiemelték, hogy ugyan nem mindig volt szemet gyönyörködtető a csapat játéka az irányítása alatt, az akkor elért sikerekről (például az Európa-liga-selejtezőt érő helyezések a 2015-16 és a 2016-17-es szezonban) ma csak álmodni tudnak a másodosztályban szereplő klubnál. Akadtak olyanok is, akik azt írták, a Herthának meg kellett volna tartania Dárdait.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.