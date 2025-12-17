Hoppá! Dárdai Pál hazatér, hamarosan bejelenthetik Újpesten

Dárdai Pál először vállal munkát az NB I-ben, igaz, ezt nem vezetőedzőként, hanem az Újpest sportigatójaként teszi - írta meg a Lila Sector. A portál Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy a volt szövetségi kapitány érkezése az átigazolási politikára, az edzői struktúrára, illetve az utánpótlásra is hatással lehet.

Köztudott, hogy a lila-fehér klub tulajdonosa, Hernádi Zsolt, aki egyben a MOL elnöke és vezérigazgatója, már a kezdetektől fogva szerette volna, hogy Dárdai a klub sikereiért dolgozzon.

A magyar szakembernek fel van adva a lecke, hiszen első lépésként egy vezetőedzőt kell találnia az Újpest élére, ugyanis Bodor Boldizsár csak megbízott trénerként irányította az elmúlt négy bajnoki mérkőzésen a Megyeri útiakat.

Mint ismert, Dárdai legutóbb a 2023-24-es szezonban vállalt munkát a futballban, akkor 2023 áprilisától harmadízben irányította a Hertha BSC-t. Azt megelőzően 2015 és 2019 között, valamint 2021-ben volt a kék-fehérek vezetőedzője.

A 2016-os Európa-bajnokság selejtezőjében párhuzamosan a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltötte, öt tétmérkőzésen 11 pontot gyűjtött vele a nemzeti tizenegy, így nagy szerepet vállalt a későbbi kijutásban.

Forrás: Lila Sector

