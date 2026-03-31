Goal.com
Live
Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Romano ledobta a bombát: megvan a Tottenham Hotspur új vezetőedzője!

Transfers
Tottenham Hotspur

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Roberto De Zerbi veszi át a Tottenham Hotspur irányítását Igor Tudor menesztése után. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy a GOAL már februárban megírta, Roberto De Zerbi lesz a Tottenham Hotspur új vezetőedzője. És úgy néz ki, igazunk volt. 

Ugyanis Fabrizio Romano információi szerint az olasz vezetőedző ötéves szerződésben kötött a Spurs-szel, és a vasárnap kirúgott Igor Tudor helyét veszi át kiesés ellen küzdő topcsapat kispadján.

Korábban arról is beszámotlunk, eredetileg De Zerbi csak a nyáron vette volna át a Tottenham kispadját, azonban az észak-londoniak vezetőségének sikerült meggyőznie az olasz edzőt, hogy az idény hátralévő részére is vegye át a klub irányítását.

A cél a bennmaradás

Az Európa-liga címvédője szinte teljesen összeomlott a 2025/26-os kiírásban, a Premier League-ben csak a tizenhetedik helyen állnak, egy pontra a kiesést jelentő 18. helytől. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ősz óta folyamatosan rengeteg sérülttel kellett megbirkóznia a februárban menesztett Thomas Franknak, majd utódjának, Igor Tudornak is. 

Anglia 1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

A rengeteg sérülés ellenére a Spurs a BL-alapszakasz 4. helyén zárt, és bár a legjobb 16 között az Atlético Madrid állította meg, egy parázs csatában, emelt fővel búcsúzott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés