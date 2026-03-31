Ahogy a GOAL már februárban megírta, Roberto De Zerbi lesz a Tottenham Hotspur új vezetőedzője. És úgy néz ki, igazunk volt.

Ugyanis Fabrizio Romano információi szerint az olasz vezetőedző ötéves szerződésben kötött a Spurs-szel, és a vasárnap kirúgott Igor Tudor helyét veszi át kiesés ellen küzdő topcsapat kispadján.

Korábban arról is beszámotlunk, eredetileg De Zerbi csak a nyáron vette volna át a Tottenham kispadját, azonban az észak-londoniak vezetőségének sikerült meggyőznie az olasz edzőt, hogy az idény hátralévő részére is vegye át a klub irányítását.

A cél a bennmaradás

Az Európa-liga címvédője szinte teljesen összeomlott a 2025/26-os kiírásban, a Premier League-ben csak a tizenhetedik helyen állnak, egy pontra a kiesést jelentő 18. helytől.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ősz óta folyamatosan rengeteg sérülttel kellett megbirkóznia a februárban menesztett Thomas Franknak, majd utódjának, Igor Tudornak is.

A rengeteg sérülés ellenére a Spurs a BL-alapszakasz 4. helyén zárt, és bár a legjobb 16 között az Atlético Madrid állította meg, egy parázs csatában, emelt fővel búcsúzott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.