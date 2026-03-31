Horrorfizetéssel csábította magához a Tottenham új vezetőedzőjét

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Tottenham Hotspur kedd délután bejelentette Roberto De Zerbi érkezését. Az átigazolási hírekben mindig jól informált Krrish X-fiók összeszedte, hogy az olasz szakember milyen kondíciókkal fogadta el a Spurs kispadját.

De Zerbi nem marad, ha a Tottenham kiesik

Előszöris De Zerbi nem szeretne az angol másodosztályban edzősködni, így ha a kiesés ellen menekülő Spurs végül a vonal alatt marad az idény végén, szabadon távozhat. Krissh szerint a Tottenhamnek tehát új vezetőedzőt kell találnia a nyáron, ha kiesnek a Premier League-ből.

Azonban, ha De Zerbi mégis benntartja a Spurst az idény végén, akkor hét számjegyű, azaz minimum 1 millió fontos bónuszt fog kapni.

Mennyit fog keresni De Zerbi a Tottenhamnél?

De Zerbi egyébként ötéves szerződést írt alá a Spurs-szel, melynek értelmében az észak londoniak évi 12 millió fontot fizetnek majd az olasz edzőnek, a kontraktusban pedig egy 3 millió fontos bónusz is szerepel, amely a csapat teljesítményéhez között.

Összehasonlításképp: Thomas Frank 8 millió fontot, Ange Postecoglou 5 millió fontot, Antonio Conte 15 millió fontot, José Mourinho pedig 21 millió fontot keresett az észak-londoniaknál évente, így De Zerbi fizetése mindenképpen a topfizetésű edzők közé került új szerződése alapján.

