Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
C. Kovács Attila

Horrorfizetéssel csábította magához a Tottenham új vezetőedzőjét

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Tottenham Hotspur kedd délután bejelentette Roberto De Zerbi érkezését. Az átigazolási hírekben mindig jól informált Krrish X-fiók összeszedte, hogy az olasz szakember milyen kondíciókkal fogadta el a Spurs kispadját.

De Zerbi nem marad, ha a Tottenham kiesik

Előszöris De Zerbi nem szeretne az angol másodosztályban edzősködni, így ha a kiesés ellen menekülő Spurs végül a vonal alatt marad az idény végén, szabadon távozhat. Krissh szerint a Tottenhamnek tehát új vezetőedzőt kell találnia a nyáron, ha kiesnek a Premier League-ből.

Azonban, ha De Zerbi mégis benntartja a Spurst az idény végén, akkor hét számjegyű, azaz minimum 1 millió fontos bónuszt fog kapni.

Mennyit fog keresni De Zerbi a Tottenhamnél?

De Zerbi egyébként ötéves szerződést írt alá a Spurs-szel, melynek értelmében az észak londoniak évi 12 millió fontot fizetnek majd az olasz edzőnek, a kontraktusban pedig egy 3 millió fontos bónusz is szerepel, amely a csapat teljesítményéhez között.

Összehasonlításképp: Thomas Frank 8 millió fontot, Ange Postecoglou 5 millió fontot, Antonio Conte 15 millió fontot, José Mourinho pedig 21 millió fontot keresett az észak-londoniaknál évente, így De Zerbi fizetése mindenképpen a topfizetésű edzők közé került új szerződése alapján.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés