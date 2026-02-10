Hivatalos: az egykori sikeredző távozik Marseille-ből, Premier League topcsapatnál folytatja?

A mindig jól informált Fabrizio Romano információi szerint Roberto De Zerbi és az OM útjai elválnak, a francia klub elengedte az olasz vezetőedző kezét.

Az olasz átigazolási guru hozzáteszi, hogy a felek jó viszonyban váltak el egymástól, a távozó vezetőedzőnek nem volt semmilyen konfliktusa a játéksokkal vagy a klub vezetőségével, a 46 éves szakember egyszerűen csak úgy érezte, hogy ez a legjobb döntés a csapat számára, a Marseille vezetősége pedig a hullámzó teljesítmény és a BL-kiesés miatt nem marasztalta az edzőt, elfogadta a döntését.

De Zerbi ismét kispadot kaphat a Premier League-ben

Könnyen lehet, hogy a Roberto De Zerbi hamarosan ismét a Premier League-ben látjuk, ugyanis több vezetőedző alatt is inog a kispad az angol bajnokságban. A legnagyobb bajban talán Thomas Frank, a Tottenham Hotspur vezetőedzője van.

A Spurs jelenleg a 16. helyen a Premier League-ben, öt ponttal megelőzve a 18. helyen álló West Ham Unitedet. Az észak-londoniak ráadásul utolsó 8 PL-mérkőzésükből egyet sem tudtak megnyerni, így szinte elképzelhetetlen, hogy a klub vezetése még sokáig kitartson Thomas Frank mellett.

De Zerbi ráadásul már járt állásinterjún a Tottenhamnél 2023 nyarán, még a Brighton vezetőedzőjeként, azonban akkor nem győzte meg Daniel Levy-t, így a 2025-ban leköszönő klubelnök végül Ange Postecoglou mellett tette le a voksát, aki 2025 májusában Európa-ligát nyert a csapattal.

Továbbá az is vonzó lehet az olasz szakember számára, hogy a Spurs a pocsék bajnoki forma ellenére kvalifikálta magát a BL nyolcaddöntőbe.



