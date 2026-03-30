Roberto De Zerbi hamarabb érkezhet a Tottenhamhez, bónuszt kaphat a bennmaradásért

Arról a GOAL is beszámolt, hogy Roberto De Zerbi örömmel vállalná el a Sarkantyúsok irányítását, amennyiben ebben a szezonban bennmaradnak a Premier League-ben.

Csakhogy angol kiadásunk a talkSPORT nyomán arról ír, hogy a Tottenham már most vele pótolná Tudort, és állítólag jelentős bónuszt adna az olasz trénernek, ha benntartja a klubot.

A kérdés már csak az, hogy sikerül-e meggyőzni a Marseille-től télen menesztett szakembert, aki nyárig nem szeretett volna munkába állni. A Sarkantyúsok abban bíznak, hogy egy hosszú távú projekt és a fizetésen felüli juttatás elegendő lesz De Zerbi álláspontjának megváltoztatásához.

Mint ismert, a Spurs továbbra sem távolodott a Premier League kiesőzónájától: 31 kör után egy pontra van a 18., kieső helyen álló West Hamtől.

