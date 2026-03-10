Újabb tűzoltás a Spursnél: régi ismerős válthatja Igor Tudort a kispadon

A Football Insider szerint az észak-londoniak ideiglenes menedzsere, a horvát Igor Tudor jelenleg hatalmas nyomás alatt dolgozik, és információik szerint sorsdöntő hetek várnak rá: ha nem tudja stabilizálni a csapatot, hamarosan elköszönhetnek tőle.

Ha a Sarkatyúsok vezetősége meghúzza a ravaszt, és meneszti a horvát szakembert, akkor egy újabb rövid távú kinevezésben gondolkodnak. Belsős információk alapján a korábbi játékos, Ryan Mason a legesélyesebb arra, hogy átvegye az irányítást, hiszen korábban már többször is bizonyított hasonló, megbízott edzői szerepkörben.

A Spurs legújabb menedzseri tervei egyértelműek: a nyáron egy új, hosszú távra tervező vezetőedzőt szeretnének kinevezni, a korábbi sikeredző, az amerikai válogatottat irányító Mauricio Pochettino a minap nem zárta ki egyértelműen, hogy egyszer visszatérjen korábbi sikereinek helyszínére. A klubon belül azonban egyre erősebb az az érzés, hogy a nyári átállásig is szükségük lehet valakire, aki képes megállítani a zuhanást és stabilizálni a süllyedő hajót – erre pedig Masont tartják a legalkalmasabbnak.

