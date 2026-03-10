Folyamatosan összekap a klubjával, nem csoda, hogy a nyáron távozhat Cristian Romero

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Cristian Romero a szezon során több megszólalásában is felelősségre vonta a Tottenham Hotspur vezetőségét. Ennek fényében nem csoda, hogy a Telegraph arról ír, hogy a nyáron távozhat a durva játékstílusáról ismert argentin belső védő.

Igaz, a portál szerint elsősorban az állhat a csapatkapitány eligazolása mögött, hogy a Spurs szeretné átalakítani a keretét a következő három szezonban. Ehhez pedig Romero értékesítéséből is előteremtenék a szükséges összeget az észak-londoniak.

Az argentin világbajnok belső védő először 2021 nyarán, kölcsönben érkezett a Tottenhamhez, majd az itt töltött egy szezon alatt meggyőzte a klubot arról, hogy érdemes végleg szerződtetni.

Ebben a kiírásban az együttes csapatkapitányaként összesen 21 bajnoki találkozón lépett pályára, ám már sárga lapok miatti eltiltással és két piros lappal is hátráltatta a Spurst.

