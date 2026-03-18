Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty
Horváth Róbert Gábor

Romero visszatér, íme a kezdők – nehéz helyzetből várja a visszavágót a Tottenham

Különleges hangulatban várja a Tottenham Hotspur az Atlético Madrid elleni visszavágót: a londoniak esélyei minimálisak, ugyanakkor a hazai pálya és a javítás lehetősége még ad némi reményt a szurkolóknak.

A Spurs számára jó hír, hogy Cristian Romero visszatér a kezdőcsapatba. Az argentin védő stabilitást hozhat a hátsó alakzatba, amely az első mérkőzésen több hibát is elkövetett. A londoniak formája ugyanakkor továbbra is ingadozó, különösen a bajnokságban, így a szakmai stáb számára az is fontos szempont, hogy a csapat önbizalmat gyűjtsön a hétvégi, Nottingham Forest elleni kulcsmérkőzés előtt.

Igor Tudor vezetőedző három belső védős rendszerben küldi pályára csapatát, amelyben Romero mellett Micky van de Ven és Radu Drăgușin kap helyet. A középpályán Archie Gray és Pape Matar Sarr szerepel, míg elöl Xavi Simons, Mathys Tel és Randal Kolo Muani próbálja feltörni a madridi védelmet.

A vendég Atlético Madrid a megszokott szervezettséggel érkezik. Diego Simeone együttese több klasszist is felvonultat, köztük Antoine Griezmannt és Julián Álvarezt, akik bármikor eldönthetik a mérkőzést.

Kezdőcsapatok

Tottenham Hotspur:

Vicario – Porro, Romero, Drăgușin, Van de Ven, Spence – Gray, Sarr – Tel, Simons, Kolo Muani

Anglia 1
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Atlético Madrid:

Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman – Griezmann, Álvarez

A párharc képe egyértelmű: a Tottenhamnek jelentős hátrányból (2-5) kellene fordítania, ráadásul sérülések és eltiltások is nehezítik a dolgát. A realitás így inkább az, hogy a londoniak számára a tisztes helytállás és a pozitív játék lehet a legfőbb cél.

A hazai közönség mindenesetre egy dolgot biztosan elvár: küzdelmet. Egy harcos teljesítmény akkor is alapot adhat a folytatásra, ha a továbbjutás végül elmarad.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0