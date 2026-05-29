Szétesik az ETO, Borbély és Vitális után újabb vezér távozik Győrből!

Sajtóhírek szerint a 1. FC Nürnberg szemet vetett az ETO FC 22 éves középpályására, Tóth Rajmundra. Az Öltözőn Túl Facebook-oldal legfrissebb értesülései szerint a felek között már közel állnak a megállapodás, így ha minden részletben sikerül egyezségre jutni, a friss válogatott kerettag a német másodosztályban szereplő csapatnál folytathatja pályafutását.

Korábban német oldalak arról írtak, hogy a transzfer összege egymillió euró körül alakulhat, és az Öltözőn Túl szerint valóban ez lehet a végső vételár, amelyhez továbbértékesítési százalék is társulhat.

Tóth Rajmund fontos szerepet kapott az ETO bajnoki idényében, a szezon során összesen 39 mérkőzésen lépett pályára.

Szétesik az ETO FC

A győri gárda péntek délelőtt jelentette be, hogy Borbély Balázs vezetőedző távozik a klubtól, az ETO-t bajnoki címre vezető edző nagy valószínűséggel a Ferencvárosnál folytatja edzői karrierjét, Robbie Keane helyét veszi át a kilencedik kerületiek kispadján.

