Komoly skót érdeklődés övezi az ETO FC Győr magyar válogatott középpályását, Vitális Milánt. Az Öltözőn Túl értesülései szerint a Celtic, a Rangers és az Aberdeen is figyelemmel követi a 24 éves futballista helyzetét, és mindhárom klub szívesen látná soraiban a hatszoros válogatott játékost.

A győri klub számára különösen nehéz nyár jöhet, hiszen nemcsak a vezetőedző személye körül vannak változások, hanem a keret kulcsembereinek megtartása is kérdésessé válhat. Mint ismert, Borbély Balázs elfogadta a Ferencváros ajánlatát, így távozik az ETO kispadjáról.

Vitális Milán korábban maga is beszélt arról, hogy a nyári átigazolási időszakban szeretne szintet lépni, a skót élvonal pedig ideális ugródeszka lehet számára. A középpályás a mögöttünk hagyott idényben meghatározó szerepet játszott az ETO sikeres szezonjában: összesen 41 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 10 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott.

Úgy tudjuk, korábban cseh klubok részéről is volt érdeklődés Vitális iránt, ezek a megkeresések azonban azóta háttérbe szorultak. Jelen állás szerint a skót vonal tűnik a legerősebbnek, azon belül is a Celtic lehet a legközelebb a győri középpályás megszerzéséhez.

A glasgow-i klub szakmai és karrierszempontból is komoly előrelépést jelenthetne Vitális számára. A Celtic rendszeres szereplője a nemzetközi kupaporondnak, így a középpályás egy magasabb szinten bizonyíthatna, ami akár a magyar válogatottban betöltött szerepére is pozitív hatással lehetne.

A válogatott játékos esetleges távozása komoly veszteség lenne az ETO számára, különösen Borbély Balázs távozása után. Győrben így könnyen egy teljesen új korszak kezdődhet a nyár folyamán.

Az átigazolási ügyben egyelőre nincs hivatalos bejelentés, de a következő hetekben – vagy akár napokban – könnyen felgyorsulhatnak az események.

A skót klubok NB I-es játékosok iránti érdeklődése egyébként is látványosan erősödik mostanában. Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogy a Rangers a ZTE futballistáját, Akpe Victoryt is figyeli.

