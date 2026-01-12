Úgy tűnik, a téli átigazolási szezon egyik legnagyobb magyar üzlete van készülőben. A Ferencváros középpályása, Tóth Alex iránt nemzetközi szinten is komoly az érdeklődés, és a legfrissebb hírek szerint két európai topliga klubja küzd az aláírásáért.
Lazio: Tízmillió már az asztalon, de a Fradi többet vár
A Sky Italia szerint a Lazio már megtette az első komoly lépést. A római klub egy 10 millió eurós alapösszegből és bónuszokból álló ajánlatot juttatott el a népligetiekhez. Angelo Fabiani, a Lazio sportigazgatója annyira elkötelezett az üzlet mellett, hogy a hírek szerint el sem utazott a csapattal a Verona elleni bajnokira, hogy Budapesttel tárgyalhasson.
A Ferencváros azonban kemény tárgyalópartner: a magyar bajnok 12 millió eurót és további bónuszokat szeretne kapni az egyik legnagyobb értékéért.
Jön a „Kerkez-recept”? Bejelentkezett a Bournemouth
A licitbe azonban egy váratlan, de veszélyes szereplő is becsatlakozott. Az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth szintén vinné a magyar tehetséget. Az angolok sportigazgatója – aki korábban pont a Laziótól igazolta le Kerkez Milost – most ismét az olaszok orra elől halászná el a kiszemeltet. A brit klub anyagi ereje és a Premier League vonzereje döntő faktor lehet a tárgyalások során, miközben török források szerint a Besiktas is figyeli a helyzetet.
Bosnyák gólvágó érkezhet a pótlására
A Fradi vezetősége nem bízza a véletlent a pótlásra sem. Rudy Galetti információi szerint a zöld-fehérek érdeklődnek Nardin Mulahusejnovic iránt. A 27 éves, 191 centiméter magas bosnyák csatár jelenleg az örmény FC Noah színeiben remekel: a nemzetközi porondon és a bajnokságban is ontja a gólokat (idén eddig összesen 9 gól és 4 gólpassz a mérlege).
A korábbi szlovén gólkirály érkezése új dimenziót nyithat a Ferencváros támadójátékában, amennyiben sikerül megállapodni az örmény klubbal.
