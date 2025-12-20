Tóth Alex elszólta magát, már januárban távozhat a Ferencvárostól?

Ahogy korábban már beszámoltunk, több nemzetközi topcsapat is élénken érdeklődik Tóth Alex iránt. A Ferencváros 20 éves középpályást sajtóhírek szerint a RB Leipzig vinné, de játékosügynöke, Papp Bence szerint ügyfele több Bundesliga élcsapat nyári kívánságlistáján is az élén szerepel. De korábban a Juventus és a Liverpool érdeklődéséről is lehetett hallani.

A Ferencváros tegnap 1-0-s győzelmet aratott a DVTK ellen Miskolcon, a lefújást követően pedig Tóth Alexet a jövőjéről kérdezték:

– Nem tudom, mi fog történni, de én is izgatottan várom, mit hoz a jövő – nyilatkozta sejtelmesen a 20 éves játékos, aki hangsúlyozta, hogy eddig a DVTK elleni mérkőzés volt nála a fókuszban.

Tóthot az M4 Sport kamerái előtt arról is megkérdezték, hogy mennyire beszél idegennyelveket:

– Jól, itt a csapatban is tudni kell beszélni angolul – árulta el a kilenszeres válogatott játékos, aki ezek szerint jól beszél angolul, ez nagyban megkönnyítheti majd külföldön a beilleszkedését.

Az interjú végén Tóth Alex kihangsúlyozta, hogy most mindenkire ráfér a pihenő, hiszen nagyon sok meccs van a csapat lábában.

„Örülök, hogy győzelemmel tudtuk befejezni az évet"

– zárta gondolatait a Ferencváros középpályása.

A Ferencváros legközelebb bő egy hónap múlva, január 22-én lép pályára a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában. A kérdés már csak az, hogy Tóth Alexxel, vagy nélküle?

Hogy Tóth még valaha magára ölti-e a Fradi szerelését, azt egyelőre nem tudjuk megmondani, az viszont biztos, hogy a zöld-fehérek nem fogják elkótyavegyélni egyik legjobbjukat, Kubatov Gábor klubelnök elmondása szerint csak komoly ajánlat esetén engedik el a fiatal középpályást.

Kapcsolódó

Pascal Jansen biztos benne, hogy Tóth Alex leigazolása jó üzlet lenne a Juventus számára

Lipcsében ragaszkodnak a bevált magyar recepthez: Tóth Alex mellett az MTK tehetségét is figyeli a német sztárcsapat

Három kulcsember is távozhat a Fradiból, Varga Törökországba, Tóth Alex topcsapatba szerződhet

Kubatov Gábor elárulta, mi lesz Varga Barnabás és Tóth Alex sorsa

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.