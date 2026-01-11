Nardin MulahusejnovicHŠK Zrinjski Mostar/Facebook
Az új Varga? Korábban az Újpesttel szemezett, most a Fradiban folytathatja a gólerős támadó

Olasz sajtóhírek szerint bosnyák támadóval pótolthatja az AEK Athénhoz igazolt Varga Barbabást a Ferencvárost. Mutatjuk a részleteket.

Rudi Galetti sportújságíró információi szerint a Varga Barnabást helyettesét kereső Ferencváros Nardin Mulahusejnovic iránt érdeklődik . A bosnyák támadó neve több klub radarján is felbukkant: az MLS-ből a Los Angeles FC, Lengyelországból a Legia Warszawa és a Raków Częstochowa, míg Olaszországból a Cagliari és a Pisa is figyelemmel kíséri a helyzetét.

A hírek alapján az FTC több támadóval is tárgyalásban áll, ám Mulahusejnovis konkrét opcióvá válhat, amennyiben más egyeztetések nem vezetnek eredményre.

A 27 éves center tavaly nyáron igazolt az örmény FC Noahhoz, ahol eddig 24 mérkőzésen 9 gólt és 4 gólpasszt jegyzett a klub színeiben.

Érdekesség, hogy a 2024/25-ös szezon téli átigazolási időszakában már az Újpest FC-vel is hírbe hozták a játékost.

Varga Barnabás átigazolása kedden vált hivatalossá, akiről új edzője elismerően nyilatkozott. Varga érzelmes búcsúját itt tudod elolvasni, illetve itt tudod megnézni az öt legszebb gólját a Ferencvárosban. Azóta pedig az is kiderült, kit igazolhatnak a zöld-fehérek a játékos pótlásásra.

Varga Barnabás után pedig nagyon úgy tűnik, hogy Tóth Alex is távozik az Üllői útról, az is kiderült, mennyit fog keresni új csapatánál

