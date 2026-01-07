Romano hivatalos X-oldalán számolt be a hírről, aki szerint a klubok 29 millió euróba állapodtak meg, és már a papírmunkát készítik elő az átigazoláshoz. Idén januárban nem ez volt az első játékoseladása a Lazionak, hiszen argentin csatárukat, Taty Castellanost már értékesítették, az angol West Ham szintén 29 millió eurót fizetett a római csapatnak.

Ez pedig akár meg is nyithatja az utat Tóth Alex esetleges klubváltása előtt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, rengeteg élklub radarján ott van a magyar válogatott középpályása, a legfrissebb információk szerint pedig az olasz fővárosban köthet ki Tóth, akit a Lazio szemelt ki magának.

A Ferencváros játékosát összeboronálták már az angol élvonalbeli Newcastle Uniteddel és a Brightonnal, Olaszországból pedig a rekordbajnok Juventus érdeklődéséről hallani. Nemrég Kubatov Gábor szokásos évértékelőjében is beszélt Tóthról, szerinte a játékost “el kell engedni, ha egy olyan ajánlat befut érte”, és kiemelte, ez lehet Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása.

Tóth Alex a DVTK elleni évzáró meccsen is már sokat sejtetően nyilatkozott, és közben az is kiderült, kit igazolna a Fradi a tehetséges középpályás helyére.

A Lazio eddig megszerzett 24 pontjával a kilencedik helyet foglalja el az olasz bajnokságban, és szerdán a pocsék formában lévő Fiorentina ellen próbálhatnak kapaszkodni az élmezőnyhöz.