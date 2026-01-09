A Fradi még 2025 júliusában adta kölcsön Varga Ádámot a Debrecennek, a 26 éves kapus pedig rögtön bejátszotta magát a hajdúsági klub kezdőcsapatába, 18 mérkőzésen lépett pályára a Lokiban, ráadásul öt mérkőzésen még gólt sem kapott.

„Kapusaink jelenlegi egészségügyi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük"

– árulta el a visszahívás okát Hajnal Tamás.

„Csatlakozni fog hamarosan a Spanyolországban edzőtáborozó csapatunkhoz. Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, és bizonyította, hogy milyen jó kapus, s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak. Egyúttal szeretném megköszönni a DVSC-nek a nagyon profi együttműködést ebben a helyzetben, amelyből úgy gondolom, hogy az elmúlt fél évben mindhárom fél jelentősen profitált.”

– zárta gondolatait a Ferencváros sportigazgatója.

Nem Varga Ádám a Fradi első januári szerzeménye, korábban egy argentin védő érkezését is bejelentette a kilencedik kerülti klub.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, megnyílt az esély Tóth Alex Olaszországba igzazolása előtt.