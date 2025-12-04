Pascal Jansen biztos benne, hogy Tóth Alex leigazolása jó üzlet lenne a Juventus számára

A Ferencváros korábbi trénere, Pascal Jansen egy exkluzív interjút adott az olasz Tutto Juvénak, amelyben az állítólag a torinói sztárcsapat által is figyelt fiatal középpályásról nyilatkozott - amit a csakfoci.hu írt meg.

„Alex Magyarország egyik legígéretesebb fiatalja. Még akkor ismertem meg, amikor a Fradi edzője voltam. Nagyon okos, mozgékony középpályás, fizikailag is erős, és képes az egész pályát bejátszani. Jól passzol, stabil, mentálisan pedig érett. Nagyon alázatosan dolgozott, rengeteget fejlődött, ezért a felkészülés alatt a kapitányi karszalagot is ráadtam – hogy érezze, mennyire számítok rá.”

„Azért került fel ilyen hamar a felnőttek közé, mert látszott rajta, milyen komoly potenciál rejlik benne. Gyorsan fejlődött, felvette a ritmust, kíváncsi volt, tanulni akart. Eljutott arra a szintre, hogy ne csak ott legyen a felnőtt keretben, hanem szerepet is kapjon. Csak idő kérdése volt, mikor jön el az igazi lehetőség. Ráadásul fiatal magyarként külön is jó volt vele dolgozni" – hangsúlyozta Jansen.

Sokan az új Szoboszlai Dominikként beszélnek Tóthról, de Jansen szerint ezt túlzás...

„Nem, Alex az Alex. Persze, van benne ambíció, szeretne olyan karriert befutni, mint Szoboszlai – ez biztos – mondta a holland nevetve. Fizikumban és passzjátékban vannak hasonlóságok, de ennél többet nem érdemes beléjük látni. Idő kell hozzá. Láttam, hogy bemutatkozott a válogatottban – ez óriási mérföldkő. Kár, hogy a magyar csapat nem jutott ki a vb-re, neki hatalmas tapasztalat lett volna.”

„Erre ma még lehetetlen válaszolni - tért rá arra Jansen, hogy lehet-e belőle 5 éven belül Európa top 10-es középpályása. Most kezd el rendszeresen magas szinten futballozni. A következő két-három év sokat elárul majd, főleg akkor, ha egy erősebb ligában is bizonyíthat. Először azt szeretném látni, hogy hétről hétre játszik – utána lehet erről beszélni.”

„A képességei alapján igen, jó befektetés lehet a Juventus számára. A következő évek döntik el, milyen irányba fejlődik. Ha a Juventus világos tervet ad neki és támogatja a fejlődését, ez egy nagyon izgalmas átigazolás lehet. De ez csak akkor működik, ha a klub és a játékos is hosszú távon elköteleződik" – zárta gondolatait a Ferencváros korábbi vezetőedzője.



A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.