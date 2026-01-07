Argentin hátvédet igazolt a Ferencváros

Az argentin Esperanzában 1999. február 5-én született védő az Unión Santa Fében kezdete karrierjét, ahol az utánpótláscsapatokban végigjárta a ranglétrát, a felnőttek között pedig 2017-ben debütált az élvonalban. A 194 centiméter magas középső védő két évvel később Spanyolországba, az UD Ibizához került kölcsönbe, majd egy szezon után, 2020 nyarán megvásárolta a spanyol Atlético Madrid, amelynek a másodosztályban szereplő B-együttesében szerepelt. 2021. januárjában a Racing Ferrolhoz került kölcsönbe, augusztusban pedig az alsóbb osztályú Algeciras CF-ben játszott. Alapember lett, de egy év után a harmadosztályú Badajozhoz adták kölcsön, ahol szintén meghatározó játékos volt. A 2023/24-es idényben az Atlético Madrid B csapatával a harmadosztályban szerepelt, a szezon végén viszont a svájci első osztályban szereplő 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürichez igazolt.

Gómez az elmúlt másfél évben összesen 62 mérkőzésen lépett pályára a svájciaknál, ezeken két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A most zajló idényben 15 bajnokin és két kupamérkőzésen játszott.