A magyar válogatott játékosai rendhagyó kosárlabda edzésen vették részt a szlovének ellen aratott 1-0-s győzelem után vasárnap délután.

Szoboszlai Dominik kosárlabdával is varázsolt

Szoboszlai Dominik azonban kicsit unta már, hogy társaival együtt csak dobálgatnak, félpályáról lábbal is a palánkra lőtte a labdát, ahonnan csodák csodájára a hálóban kötött ki a labda. A nem mindennapi lövés után hatalmas volt az öröm, Szoboszlai is egy hatalmas mosollyal konstatálta a kosarát. Vajon hány pont járna érte egy kosárlabda meccsen?

Szoboszlai Dominik egészen elképesztő

Azt Szoboszlai Dominik már sokszor bebizonyította, hogy mesterien tud célozni, de azért erre talán kevesen számítottak, hogy ami a Manchester City és az Arsenal ellen ment szabadrúgásból, az megy edzésen kosárlabdával a félpályáról is.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Instagram-oldalára egy másik videót is feltöltött, ahol a magyar válogatott játékosai nemcsak lábbal, hanem kézzel is megmutatják, hogy nem bánnak ügyetlenül a kosárlabdával sem.

A magyar válogatott legközelebb kedden lép pályára a görögök elleni felkészülési mérkőzésen.

