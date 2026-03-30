Goal.com
Live
Szoboszlai DominikPál Göllner / NurPhoto
C. Kovács Attila

Nem hiszed el, honnan lőtt! Szoboszlai a félpályáról talált a kosárba + videó

Magyarország vs Görögország
Magyarország
Görögország
Barátságos mérkőzések 1
Szoboszlai Dominik

Azt eddig is tudtuk, hogy Szoboszlai Dominik szenzációs focilabdával, de azt nem, hogyha kell, kosárlabdával is ugyanazt meg tudja csinálni. A magyar válogatott csapatkapitánya a nemzeti csapat edzésén varázsolt. Mutatjuk a videót!

A magyar válogatott játékosai rendhagyó kosárlabda edzésen vették részt a szlovének ellen aratott 1-0-s győzelem után vasárnap délután. 

Szoboszlai Dominik kosárlabdával is varázsolt 

Szoboszlai Dominik azonban kicsit unta már, hogy társaival együtt csak dobálgatnak, félpályáról lábbal is a palánkra lőtte a labdát, ahonnan csodák csodájára a hálóban kötött ki a labda. A nem mindennapi lövés után hatalmas volt az öröm, Szoboszlai is egy hatalmas mosollyal konstatálta a kosarát. Vajon hány pont járna érte egy kosárlabda meccsen?

Szoboszlai Dominik egészen elképesztő

Azt Szoboszlai Dominik már sokszor bebizonyította, hogy mesterien tud célozni, de azért erre talán kevesen számítottak, hogy ami a Manchester City és az Arsenal ellen ment szabadrúgásból, az megy edzésen kosárlabdával a félpályáról is. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Instagram-oldalára egy másik videót is feltöltött, ahol a magyar válogatott játékosai nemcsak lábbal, hanem kézzel is megmutatják, hogy nem bánnak ügyetlenül a kosárlabdával sem.

A magyar válogatott legközelebb kedden lép pályára a görögök elleni felkészülési mérkőzésen.  

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés