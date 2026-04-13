Szoboszlai Dominik bocsánatot kért, reméli, mindenki mellette áll!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi első mérkőzésén. A lefújást követően Szoboszlai Dominik a pocsék liverpooli teljesítmény ellenére optimistán nyilatkozott, elmondása szerint a Liverpoolnak megvan rá az esélye, hogy fordít az Anfielden, és hogy szeretne a részese lenni egy újabb legendás fordításnak.

„Hiszek benne, hogy megfordíthatjuk, tudom, milyen játékosaink vannak, sokszor megmutattuk már, mit tudunk, és holnap is azon leszünk, már a mérkőzés elejétől kezdve"

– kezdte a sajtótájékoztatót Szoboszlai Dominik.

A sajtótájékoztatón szóba került a Manchester City elleni ominózus eset is, ahol Szoboszlai Dominik szóváltásba keveredett a szurkolókkal. Viselkedése miatt később több támadás is érte a magyar játékost, aki meg is ragadta a lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen a szurkolóktól:

„Szeretném leszögezni, hogy ez egy félreértés volt, köztem és a szurkolók között. Tudom, mit jelent a szurkolók számára ez a klub, játékosként azon vagyunk, hogy mindent megtegyünk értük és magunkért, szóval ez egy félreértés volt, amiért bocsánatot kérek. Joguk van azt érezniük, amit éreznek, én is pontosan azt érzem, amit ők, és szeretném letisztázni, hogy velük vagyok, és remélem ők is melelttünk állnak."

– emelte ki a 25 éves magyar játékos.

Hogyan készülnek Szoboszlaiék a PSG ellen?

Ezután a magyar játékos kitért arra is, hogy a maximumot kell kihozniuk magukból a PSG ellen:

„Mindent bele kell adnunk holnap, a legjobbunkat kell nyújtanunk, az elejétől a végéig, remélhetőleg 90 percig, az elég lesz, de ha kell, 120, 125 percig, amíg a mérkőzés tart. Készen állok meghalni a pályán holnap. Szerintem ezt minden csapattársam nevében elmondhatom. Nagyon keményen dolgozunk, és egy mérkőzésen bármi megtörténhet az Anfielden."

– húzta alá Szoboszlai, aki ezután kitért az ellenfélre is:

„Szupersztárokkal, sztárokkal van tele a PSG, de nem akkor nevek játszanak már ott, mint mikor Lionel Messivel, vagy Kylian Mbappéval, vagy Neymarral kezdődött a csapatuk összeállítása. Most más típusú játékosaik vannak, más rendszerben és stílusban játszanak. Nagyon nehéz ellenük játszani, főleg, amikor ilyen magabiztosak, és egy 2-0-s győzelemmel érkeznek az Anfieldre. De ahogy korábban már elmondtam, készen állunk a küzdelemre"

– tette hozzá.

Pályafutása legnagyobb fordítására készül Szoboszlai Dominik

„Ha holnap továbbjutnánk, az kétségtelenül pályafutásom legnagyobb fordítása lenne. Hiszen 2-0-ról kellene visszajönnünk egy Bajnokok Ligája-negyeddöntőben a PSG ellen"

– hangsúlyozta a magyar játékos, aki ezután kitért arra is, melyik volt pályafutása eddig legnagyobb fordítása:

„Amikor 2020-as Eb-pótselejtezőn a 95. percben az én gólommal fordítottuk meg az állást 2-1-re Izland ellen"

– válaszolta Szoboszlai Dominik.

Szóba került az Everton elleni vasárnapi derbi is, azonban Szoboszlai hangsúlyozta, hogy egyelőre a PSG elleni mérkőzésre fókuszálnak.

A Liverpool mindent meg fog tenni a továbbjutásért

A francia sajtó ezután rákérdezett arra is, hogy mire számíthatnak a Liverpooltól az Anfielden:

„Az Anfield közönsége holnap hatalmas segítséget fog számunkra jelenteni, sokszor láttuk már, ebben az idényben, az előző idényben és a múltban is, hogy a szurkolóink 12. játékosként fognak minket támogatni. És mi tudjuk, mit jelent a szurkolóink előtt játszani, szóval szerintem ennél nagyobb motivávióra nincs szükségünk"

– húzta alá.

„Nem beszélhetek a taktikáról, de mindenképpen egy teljesen más mérkőzés lesz a visszavágó, mint a párizsi odavágó volt. Ebben biztos vagyok. Máshogy fogunk hozzállni a mérkőzéshez, megpróbáljuk majd magunkhoz ragadni a kezdeményezést, és mindent belefogunk adni. Mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk, és ha a hármas sípszó után azt érezzük, hogy mindent beleadtunk, akkor bármi is lesz, emelt fővel hagyhatjuk el a játékteret. De ahogy korábban már mondtam is, mindenkinek hinnie kell abban, hogy holnap esélyünk van megfordítani a párharcot"

– szögezte le.

Szoboszlai és a vezérszerep

Szoboszlait ezután a vezérszerepről is kérdezték:

„Négy-öt éve vagyok a magyar válogatott csapatkapitánya, szerintem sok tapasztalatot szereztem azzal kapcsolatban, hogyan kell kezelni a vezérszerepet. Most már olyan játékosokkal játszom egy csapatban, mint Andrew Roberton, Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Alisson Becker. Viszont ha egy csapattársamnak segtségre van szüksége, akkor szívesen segítek neki, így természetesen nagyobb felelősség is nehezedik rám, hogy mindig ott legyek nekik, amikor szükségük van rám. De boldogan segítek, bárki is fordul hozzám."

– zárta gondolatait Szoboszlai Dominik.

A Liverpool teljes sajtótájékoztatója:

