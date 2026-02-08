Goal.com
Szoboszlai DominikGetty Images
C. Kovács Attila

Fájdalmas hibát követett el a Liverpool Szoboszlai Dominik kapcsán + videó

Az angol sajtó már több mint 2,5 éve küzd Szoboszlai Dominik nevének helyes leírásával, korábban Pep Guardiola is Szvolazinak hívta a Liverpool magyar játékosát. Azonban most váratlan helyről érkezett a baki. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgólja ellenére a Liverpool 2-1-s vereséget szenvedett a Manchester City ellen a Premier League 25. fordulójában. A magyar válogatott játékost a találkozó utolsó perceiben Erling Haaland visszarántásáért kiállították

Elírták Szoboszlai nevét a Liverpool Youtube-csatornáján

Szoboszlai Dominik nevét az elmúlt években számtalanszor elírták, rosszul ejtették, eltévesztették. Azonban most egy nem várt helyen, a Liverpool Youtube-csatornáján írták el a magyar játékos nevét. 

Liverpool sajtósának valószínűleg egy ilyen drámai mérkőzés után semmi kedve nem volt feltölteni a mérkőzésről szóló videót, így talán megbocsátható, hogy elírta Szoboszlai Dominik nevét a Youtube-ra felkerült összefoglalóban. Így lett Szoboszlaiból Szobsozlai.


Pep Guardiola azonban most már megtanulta, ki az a Szoboszlai Dominik, a spanyol vezetőedző a mérkőzés után hosszan méltatta a Liverpool magyarját

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, angol sajtóértesülések szerint az Atlético Madrid is beszállt a Szoboszlai Dominikért zajló versenyfutásba

A mérkőzés összefoglalója:

