Szoboszlai Dominik egy szóval foglalta össze az Arsenal elleni rangadót

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a listavezető Arsenal otthonában a Premier League 21. fordulójában. A mérkőzés után a Liverpool nyolcasa, Szoboszlai Dominik adott interjút a Spílet TV-nek.

„Kevés"

– válaszolta Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy a Vörösök jelenlegi helyzetében az Arsenal ellen megszerzett egy pont mennyit ér. Hozzátette, hogy a három pontért jöttek, de most egy ponttal kénytelenek távozni.

A 25 éves középpályás elmondása szerint jól játszottak, és uralták a játékot egy olyan Arsenal ellen, amelyik magabiztosan vezeti a bajnokságot.

„Ebből kell táplálkoznunk, ezzel kell menni jövő hétre, és ugyanígy folytatni.”

– húzta alá a Liverpool nyolcasa, aki ezután arra is kitért, hogy Arne Slot mit mondott nekik a félidőben:

„Semmit sem mondott, ugyanaz volt a terv, mint az első félidőre, csak jobban ki tudtuk zárni őket, jobban működött a letámadásunk, jobban ment a presszing, amiből labdákat szereztünk és kontrákat indítottunk, vagy akár hosszabb ideig megtartottuk a labdát. Ilyen szinten egyik csapat sem szeret a labda ellen futni.”

A találkozó végén Szoboszlai együtt jött le a pályáról Arne Slottal, adódott a kérdés, mi hangzott el kettejük között.

„Semmi konkrétumról nem esett szó, csak arról, ha egy játszós csapattal nézünk szembe, akkor elég nehéz ellenünk helyzeteket kialakítani. Viszont amikor mélyebben védekező együttessel mérkőzünk meg, akkor nehezen találunk rá megoldást, hogy mi alakítsunk ki lehetőségeket, úgyhogy ezen kell majd dolgoznunk”

– hangsúlyozta Szoboszlai, aki hozzátette, hogy a következő mérkőzésen is a három pont megszerzése lesz a céljuk.

A Liverpoolra hétfőn a Barnsley elleni FA-kupa mérkőzés vár, a bajnokságban legközelebb jövő szombaton a Burnley-vel találkoznak.

Az elmúlt napok igencsak mozgalmasan alakultak Szoboszlai Dominik életében. A magyar játéko először interjút adott a Sky Sportsnak, ahol többek között kemény üzenetet fogalmazott meg az Arsenallal szemben. Azoknak az Ágyúsoknak, akik korábban a leigzaolásával is kacérkodtak. Majd interjút adott a liverpooli klubhonlapnak is, ahol arról is mesélt, hogy lenne-e a vörösök csapatkapitánya. Végül Szoboszlai a Spíler TV kamerái elé is leült, ahol a 2025-ös évéről és a Liverpool bajnoki esélyeiről is beszélt. Pénteken pedig kiderült, hogy ismét online csalók élnek vissza a nevével.