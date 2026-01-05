Hiába minden, mégsem lesz Lionel Messi Szoboszlai Dominik csapattársa

A spanyol Sport-ra hivatkozva írta meg az NSO, hogy ideiglenesen az angol bajnoki címvédővel készülhet Lionel Messi, egészen addig, míg el nem kezdődik az MLS 2026-os szezonja.

Igaz, hamar kiderült, hogy a hírt lehozó sport.es - akárcsak már spanyol sportoldalak - egy álhírt közölt, így nincs valóságalapja annak, hogy Messi csatlakozna a Szoboszlait, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Vörösökhöz.

Ez a kitaláció megtévesztette a liverpooli szurkolói oldalakat is, hiszen ezek a portálok szintén cikket közöltek ebben a témában.

Arról a GOAL is beszámolt korábban, hogy ugyan csak képzeletben, de Messi és Szoboszlai valóban egy csapatban fognak "játszani" - méghozzá a Bajnokok Ligája egyik támogatójának köszönhetően.