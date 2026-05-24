Vezetőedzője elégedett a magyar válogatott játékossal, mégis távozhat

Az 53-szoros válogatott játékos kölcsönszerződése az idény végén lejár, sorsa pedig egyelőre bizonytalan. Mint ismert, Szalai Attila a szezon első felét a török Kasimpasa együttesénél töltötte a Hoffenheim kölcsönjátékosaként, ám a törökök nem voltak megelégedve a védő teljesítményével, így a tavaszi idényt a lengyel Pogonnál kezdte meg, szintén kölcsönben.

A szczecini együttes 1-1-es döntetlennel fejezte be a szezont a Katowice ellen, Szalai végigjátszotta a mérkőzést, végül pedig 14 bajnokin lépett pályára a lengyel élvonalban.

”A védelem mindenképpen az egyik olyan poszt, ahol szeretnénk erősíteni. Attila kölcsönben van nálunk, jó játékos. Meglátjuk, lesz-e lehetőségünk megtartani, jelenleg ez még nem dőlt el” - nyilatkozta Szalai Attila edzője.

Thomasberg szerint amennyiben nem tudják megtartani a magyar válogatot védőjét, úgy más lehetőségek után fognak nézni a lengyel klubnál.

Szalai 2023-ban igazolt a Hoffenheimhez a Fenerbahce csapatától, ám a kék-fehéreknél mindössze négy meccsen lépett pályára. Azóta megjárta kölcsönben többek között a Freiburg, a Standard Liége és a Kasimpasa együttesét is, most pedig könnyen lehet, hogy az új szezonban is Lengyelországban futballozik majd a válogatott hátvéd.

Forrás: Nemzeti Sport

