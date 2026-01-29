Megdöbbentő történet: Szalai Attila kitálalt, elárulta, mi miatt kellett olyan hirtelen távoznia csapatától!

Ahogy a hét elején beszámoltunk róla, Szalai Attila félév után távozott a török Kasimpasától, és kölcsönben a lengyel Pogon Szczecin csapatához igazolt. Szalai Attila hivatalos Instagram-oldalán árulta el, mi volt a hirtelen távozás oka, miért kellett eligazolnia a Kasimpasától.
Szalai Attila hivatalos közleményét változtatás nélkül közöljük:
"Néha az élet váratlan kihívások elé állít minket.
A Kasımpaşához azért csatlakoztam, hogy felelősséget vállaljak, mindent beleadjak a klubért, és vezér legyek a pályán.
Eleinte minden rendben volt.
A helyzet csak a szezon második felében változott meg, amikor új edző érkezett.
Az első naptól kezdve olyan dolgokért tettek felelőssé, amelyek nem az én hatáskörömbe tartoztak.
Ilyenekkel korábban a Fenerbahcénál soha nem találkoztam.
A nyílt párbeszéd helyett hallgatás volt. Őszinteség helyett a hátam mögött hangzottak el kijelentések.
Egyetlen személyes beszélgetés nélkül a kispadra kerültem, annak ellenére, hogy ő maga is hosszú évekig volt csapatkapitány, és pontosan tudja, mit jelent ez a szerep.
Ennek ellenére csendben maradtam, tisztelettel dolgoztam, és mindig professzionálisan viselkedtem.
Végül meg kellett hoznom a döntést saját magam érdekében: a tisztelet, az őszinteség és az egyértelműség nem képezhet alku tárgyát. Ezért jött el az idő a továbblépésre.
Köszönöm, Kasimpasa.
Köszönöm a csapattársaimnak, a stábnak, a sportvezetésnek, a szurkolóknak és ennek a különleges városnak, Isztambulnak.
Köszönöm mindenkinek a klubnál, aki őszinte, támogató és emberi volt – ti értékessé tettétek ezt az időszakot.
Felemelt fejjel, tiszta lelkiismerettel és teljes motivációval távozom az előttem álló útra.
Üdvözlettel,
Szalai Attila"
