Megdöbbentő történet: Szalai Attila kitálalt, elárulta, mi miatt kellett olyan hirtelen távoznia csapatától!

Ahogy a hét elején beszámoltunk róla, Szalai Attila félév után távozott a török Kasimpasától, és kölcsönben a lengyel Pogon Szczecin csapatához igazolt. Szalai Attila hivatalos Instagram-oldalán árulta el, mi volt a hirtelen távozás oka, miért kellett eligazolnia a Kasimpasától.

Szalai Attila hivatalos közleményét változtatás nélkül közöljük:

"Néha az élet váratlan kihívások elé állít minket.

A Kasımpaşához azért csatlakoztam, hogy felelősséget vállaljak, mindent beleadjak a klubért, és vezér legyek a pályán.

Eleinte minden rendben volt.

A helyzet csak a szezon második felében változott meg, amikor új edző érkezett.

Az első naptól kezdve olyan dolgokért tettek felelőssé, amelyek nem az én hatáskörömbe tartoztak.

Ilyenekkel korábban a Fenerbahcénál soha nem találkoztam.

A nyílt párbeszéd helyett hallgatás volt. Őszinteség helyett a hátam mögött hangzottak el kijelentések.

Egyetlen személyes beszélgetés nélkül a kispadra kerültem, annak ellenére, hogy ő maga is hosszú évekig volt csapatkapitány, és pontosan tudja, mit jelent ez a szerep.

Ennek ellenére csendben maradtam, tisztelettel dolgoztam, és mindig professzionálisan viselkedtem.

Végül meg kellett hoznom a döntést saját magam érdekében: a tisztelet, az őszinteség és az egyértelműség nem képezhet alku tárgyát. Ezért jött el az idő a továbblépésre.

Köszönöm, Kasimpasa.

Köszönöm a csapattársaimnak, a stábnak, a sportvezetésnek, a szurkolóknak és ennek a különleges városnak, Isztambulnak.

Köszönöm mindenkinek a klubnál, aki őszinte, támogató és emberi volt – ti értékessé tettétek ezt az időszakot.

Felemelt fejjel, tiszta lelkiismerettel és teljes motivációval távozom az előttem álló útra.

Üdvözlettel,

Szalai Attila"