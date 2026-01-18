Elégedetlenek vele, klubja megszabadulhat Szalai Attilától!

Szalai Attila 2025 júliusában került kölcsönbe a TSG Hoffenheimtől a török Kasimpasához. A 27 éves védő törökországi kalandja jól kezdődött, ugyanis nemcsak folyamatosan kezdőként számítottak rá, de még a csapatkapitányi karszalagot is többször megkapta. Maga a játékos is azt nyilatkozta, hogy érzi a bizalmat a klub részéről.

Ennek fényében különösen furcsa volt Belözoglu vasárnapi nyilatkozata. A szakember a várható téli változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy többet várt a nyáron érkező Szalaitól, akinek szerepe és jövője egyelőre nem tekinthető biztosnak a csapatnál.

„Rodrigo Becao nagyon értékes játékos számunkra, sajnos azonban régóta nem játszik, nem tudjuk bevetni. Rajta kívül úgy hiszem, ha minden játékosunk készen áll, nagyon erős keretünk van"

– kezdte Belözoglu vezetőedző, aki ezután a magyar válogatott védőre is kitért:

„Ami Szalai Attilát illeti, mióta csatlakozott hozzánk, a teljesítménye sajnos alulmúlja a várakozásainkat. Lehet, hogy a következő napokban döntést kell hoznunk vele kapcsolatban, de még nem jutottunk el a végleges álláspontig. Az átigazolási időszakban minden dinamikusan történik, gyorsan születnek döntések”

– hangsúlyozta.

A vezetőedző megállapítása azért is tűnhet ellentmondásosnak, mert Szalai ugyan a legutóbbi három bajnoki mérkőzésből kettőt a kispadon töltött, összességében már nyolc alkalommal vezette csapatát kapitányként. Ezek közé tartozik többek között a Galatasaray ellen 3–0-ra elveszített bajnoki mérkőzés is.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy országon belül válthat klubot a 27 éves belső védő.