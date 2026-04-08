Nézőpont kérdése, hogy a Pogon a kiesés elől menekül vagy a dobogó környékéért harcol a lengyel élvonalban, hiszen egy pont választja el a kiesőzónától, míg öt egységnyire van az ötödik pozíciótól.

Csakhogy a lengyel bajnokság szorossága nem foglalkoztatta Mitrut-t, aki többek között Szalai két fordulóval ezelőtti teljesítményét, valamint a tulajdonos Alex Haditaghi felelősségét emelte ki.

"Szalai Attila egyszer 10 millió euróba került, de amikor láttam őt játszani a Lechia Gdańsk ellen, ezt nem hittem el. Teljesen inkompetens volt. A támadók azt csináltak vele, amit csak akartak.

Ki a felelős ezekért az igazolásokért? Alex Haditaghi többek között" – idézte a Csakfoci az újságírót.

A 49-szeres magyar válogatott hátvéd idén januárban került kölcsönbe a Pogonhoz a TSG Hoffenheim csapatától.

