Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lengyelországban állítják: "A támadók azt csináltak Szalai Attilával, amit akartak"

Ezeket a kemény szavakat a Canal+ újságírója, Michał Mitrut mondta a Meczyki nevű portálnak adott nyilatkozatában. Szalai mellett a magyar védő klubjáról, a Pogon Szczecinről is hasonlóan kritikusan beszélt.

Nézőpont kérdése, hogy a Pogon a kiesés elől menekül vagy a dobogó környékéért harcol a lengyel élvonalban, hiszen egy pont választja el a kiesőzónától, míg öt egységnyire van az ötödik pozíciótól. 

Csakhogy a lengyel bajnokság szorossága nem foglalkoztatta Mitrut-t, aki többek között Szalai két fordulóval ezelőtti teljesítményét, valamint a tulajdonos Alex Haditaghi felelősségét emelte ki. 

"Szalai Attila egyszer 10 millió euróba került, de amikor láttam őt játszani a Lechia Gdańsk ellen, ezt nem hittem el. Teljesen inkompetens volt. A támadók azt csináltak vele, amit csak akartak.

Ki a felelős ezekért az igazolásokért? Alex Haditaghi többek között" – idézte a Csakfoci az újságírót. 

A 49-szeres magyar válogatott hátvéd idén januárban került kölcsönbe a Pogonhoz a TSG Hoffenheim csapatától. 

