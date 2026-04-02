Újabb sérülés, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Úgy tűnik, Szalai Attilát nélkülöznie kell a Pogon Szczecinnek.

A futbol.pl beszéámolója szerint komoly problémákkal kell szembenéznie Thomas Thomasberg vezetőedzőnek, aki már eddig sem számíthatott több kulcsjátékosára. A szakember kiesett keretéből Jose Pozo, Linus Wahlqvist és Rajmund Molnár is – az MTK-tól nyáron szerződtetett támadó még az őszi szezon előtt szenvedett súlyos, keresztszalag-szakadással járó sérülést.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy immár Szalai Attila is megsérült. A magyar válogatott védő idő előtt elhagyta a nemzeti együttes összetartását, így hiába kapott meghívót a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzésekre, az előbbi találkozón nem lépett pályára, később pedig kiderült, hogy sérülés áll a háttérben. A görögök elleni meccsre már a keretbe sem nevezték, és visszatért klubjához.

Egyelőre nem ismert, mennyire súlyos a 28 éves védő sérülése. A Hoffenheimtől kölcsönben szereplő játékos eddig hét mérkőzésen lépett pályára a Pogon Szczecin színeiben, ahol alapembernek számít.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.