Magyar csapattársa lehet Szalai Attilának - küszöbön a klubváltása

A lap szerint Szalai orvosi vizsgálatra érkezett Lengyelországba, és legkésőbb szerdán be is jelenthetik a válogatott védő érkezését.

A játékos a szezon őszi felét a török Kasimpasánál töltötte a német élvonalbeli Hoffenheim kölcsönjátékosaként, ám ahogy korábban mi is írtuk, a törökök nem elégedettek Szalai Attila teljesítményével, és az edző jelezte, bizonytalan a jövője a klubnál.

Szalainak magyar csapattársa lesz Lengyelországban, hiszen szintén a Pogonban futballozik az a Molnár Rajmund, akinek ollózós gólját az elmúlt év legszebbjének is megválasztottak. A lengyel együttes a tizedik helyről várja a tavaszi szezont, viszont csak egy pontra van a kiesést jelentő helyekről, így Szalaival stabilizálhatja a kapott gólok szerinti második legrosszabb védelmét a szczecini klub.