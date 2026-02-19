Arne Slot a kirúgás szélén táncol – kiderült, mennyi ideje maradt Liverpoolban

Menjen vagy maradjon Arne Slot?

Ha röviden akarok válaszolni, azt felelem, menjen. Persze nem most, idény közben, az egyrészt nincs is napirenden, és hát aligha volna helyes, másrészt méltánytalan lenne azzal az edzővel szemben, aki jókora meglepetésre mindjárt az első idényében bajnoki címre vezette futballistáit. De a nyáron – feltéve, hogy az utolsó három hónapban nem mutat egyértelmű fejlődést csapata – minden bizonnyal érdemes lenne váltani. Vitaindító Arne Slotról.

A holland tréner mentségére váljék, hogy mindjárt a szezon elején jó néhány nehezítő körülménnyel kellett megküzdenie. A legsúlyosabb nyilvánvalóan Diogo Jota tragédiája, aki a nyári pihenő befejeztével a felkészülés kezdetére igyekezve Liverpoolba szenvedett végzetes közúti balesetet. Hogy ezt miképpen dolgozza fel egy csapat, képes-e túljutni rajta, a fájdalom és a hiány, illetve a megválaszolhatatlan kérdés, hogy „miért?”, mennyire marcangolja a társaságot, azt csak az tudja, aki abban él.

De sportszakmai veszteség is érte a Liverpoolt, olyan, ami a nyáron talán nem is tűnt akkora jelentőségűnek. Vagy legalábbis azt lehetett gondolni, pótolható lesz a hiány. Hát nem. Trent Alexander-Arnold és Luis Díaz eligazolása is jelentős érvágásnak bizonyult, nálam leginkább az utóbbié az. Mert idén derült ki, mennyire fontos szerepet töltött be a csapatban a kolumbiai, és nem feltétlenül csak a góljaival vagy a gólpasszaival – az elmúlt idényben 20 PL-találatban vállalt amúgy közvetlen szerepet… –, hanem a támadásépítésekben is az állandó elmozgásaival, visszalépéséivel labdáért, azzal, hogy cseleivel, megindulásaival rendre „levett” egy-két embert, ezáltal pedig terület nyílt, illetve létszámfölény alakulhatott ki. Lyukas maradt nélküle a bal oldal – Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülései miatt persze Alexander-Arnold posztja is –, de nem csak a kolumbiai, illetve a sokszor a tengelyből irányító angol jobbhátvéd eligazolása miatt vált nehézkessé a liverpooli támadásszövögetés, hanem mert nyári sérülése óta Alexis Mac Allister csak keresi klasszis formáját, Mohamed Szalah a góllövőcipőjét, Florian Wirtz a helyét a Premier League darálójában – még ha december közepe óta valamit meg is csillantott abból, mire lenne ő valójában képes.

Sokkal gyengébb a támadójáték, több játékos is messze van korábbi formájától

De hogy mennyivel veszélytelenebb a mostani Liverpool, azt nem csak a szemünk látja, a számok is alátámasztják: amíg az előző szezonban mérkőzésenként 2,44-es xG-t produkált (a legmagasabbat a Premier League-ben), most a helyzetek minősége alapján várható meccsenkénti gólszám megreked 1,85-nél. Jelentős különbség. Ezzel is az ötödik legjobb a ligában, de sokkal gyérebb támadójátékra utal.

Arne Slot is megszólalt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban

Arne Slot a Liverpool szerdai sajtótájékoztatóján váratlanul a Real Madriddal indított, majd kitért Szoboszlai Dominik helyzetére is.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Marco Rossi elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta a Real Madridot favorizálja. Pár éve Szoboszlai Dominik is beszélt arról az egyik Bajnokok Ligája találkozó előtt, hogy gyerekkorában a Real Madrid volt a kedvenc csapata.

Vinícius Júnior is megszólalt Szoboszlai Dominik átigazolásával kapcsolatban, a Real Madrid brazil sztárja elárulta, hogy korábban több játékost is ő csábított a Királyi Gárdához. Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás azonban cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint ügyfele a nyáron távozna Liverpoolból.



