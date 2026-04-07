Elképesztő csereüzletbe vehetik be Sallai Rolandot a Liverpoolnál - Mo Szalah és Virgil van Dijk a Galata kiszemeltjei

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray egypontos előnnyel áll a török bajnokság élén a Fenerbahce és a Trabzonspor előtt, így egyáltalán nincs még kőbe vésve a bajnoki cím az isztambuli együttesnél.

Úgy tűnik, ennek ellenére már a nyári átigazolási szezonra is felkészültek a Galatánál: az aspor.com.tr információi szerint a török sztárcsapat két kiszemeltje a Liverpooltól az idény végén távozó Mohamed Szalah és holland csapattársa, Virgil van Dijk.

Egy ilyen horderejű transzfer pénzügyileg is megterhelő lehet, ezért a Galata elnöke, Dursun Özbek egy olyan csereügyleten gondolkodik, hogy csökkentse a vételárat: a terv része, hogy a magyar válogatott alapemberét, Sallai Rolandot ajánlja fel a Liverpoolnak a klub első embere.

Régóta téma a klubváltás

Sallait korábban már több Premier League csapattal hozták szóba: a liverpooli szerződtetése már régóta napirenden van, de az Everton és a Brentford is a kérők között lehet, valamint a Bundesligából is lehet érdeklődés a támadó iránt.

A magyar válogatott támadó ebben az idényben is alapembernek számít török csapatánál, minden sorozatot figyelembe véve 37 találkozón egy gólja és négy gólpassza van a leginkább jobbhátvédként szereplő Sallainak.

