Szenzáció! Topcsapatok happolnák el Liverpool elől Sallai Rolandot, aki már döntött a jövőjéről!

Török sajtóértesülések szerint egyre nagyobb az érdeklődés Sallai Roland iránt – már nemcsak az angol Premier League-ből, de a Bundesligából is figyelik a Galatasaray magyar középpályását. A GOAL információi szerint azonban hiába a német csapatok érdeklődése, Sallai már eldöntötte, hol szeretné folytatni a pályafutását. Mutatjuk a részleteket!

Sallai Roland mióta 2024 őszén a Galatasarayhoz igazolt, azóta folyamatosan megbízható és stabil teljesítményt nyújt, akár középpályásként, akár védőként számolnak vele Isztabambulban. A török Fotomac információi szerint Sallai teljesítménye pedig több klub érdeklődését is felkeltette. 

A magyar válogatott támadót korábban több Premier League csapattal, a Liverpoollal, az Evertonnal és a Brentforddal is hírbe hozták. A török lap szerint tavasz óta már nemcsak angol csapatok, hanem Bundesliga-klubok is elkezdték figyelni a magyar játékost. 

Sallai számára ráadásul nem lenne ismeretlen terep a német élvonal, hiszen korábban hat éven át erősítette a SC Freiburg együttesét.

Sallai a Premier League felé kacsingat

A GOAL információi szerint azonban hiába a Bundesliga csapatok érdelődése, Sallai Roland inkább a Premier League-et részesíti előnyben. A magyar válogatott futballista úgy gondolja, Angliában léphetne szintet, és információink szerint Bundesliga-megkeresés esetén is inkább ezt az utat választaná. 

Értesüléseink szerint Sallai még akkor is a Premier League mellett tenné le a voksát, ha német topcsapat jelentkezne be érte. 

A Liverpool megkeresése nem csak pletyka volt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a téli átigazolási időszak utolsó napjaiban a Liverpool felvette a kapcsolatot Sallaival, azonban az üzlet végül az idő rövidsége miatt nem jött össze. 

Sallai Roland édesapja, Tibor feburár végén megerősítette, hogy a Liverpool valóban felvette a kapcsolatot fiával, aki véleménye szerint akár már a nyáron távozhat Isztambulból. Sallai Tibor szerint akár az sem kizárt, hogy fia végül tényleg a Liverpoolhoz szerződik. 

Mindenesetre úgy tűnik, a Liverpoolnak érdemes résen lennie, nehogy valamelyik angol vagy német rivális az utolsó pillanatban mégis elhappolja előle Sallai Rolandot. 

