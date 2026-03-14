Sallai Roland piros lapot harcolt ki, a szabadrúgásból pedig gólt szerzett a Galatasaray!

Jó formában várta a Galatasaray a Basaksehir elleni török bajnoki meccset, hiszen az ősi rivális Besiktast és a Liverpoolt is legyőzte Sallai Roland csapata.

A meccs nagy részében fölényben játszott a Galata, ám ez góllá csak a második félidőben érett, amikor Sallai Roland előbb kiharcolt egy piros lapot Eboselén, majd az azt követő szabadrúgásból Singo szerezte meg a hazaiaknak a vezetést.

Sallai Roland által kiharcolt, második sárgás piros lapja:





