Mohamed Szalah egy Instagram-oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy kilenc év után távozik a Liverpooltól a 2025/26-os idény végén:

„A szezon végén távozom a Liverpooltól. Sosem hittem volna, hogy milyen mélyen az életem részévé válik ez a klub, ez a város, ezek az emberek. A Liverpool nem csak egy futballklub. Szenvedély, történelem, olyan szellemiség, amit nem tudok szavakkal elmagyarázni annak, aki nem tagja a csapatnak"

– zárta búcsúbeszédét Mohamed Szalah.

Később a Liverpool hivatalos oldala is megerősítette, hogy a klublegenda valóban elhagyja a klubot.

Az egyiptomi támadó megállapodott a klubbal, így egy elképesztő, kilenc éven át tartó korszak ér véget az Anfielden – írta a klub hivatalos közleményében.

Így búcsúzott Szalah

Szalah a videóban elmondta, hogy tiszteli és szereti a szurkolókat, ezért a lehető leghamarabb szerette volna bejelenteni döntését, hogy mindenki tisztán lássa a jövőjét.

Ebben a szezonban még több trófeáért is versenyben van a Liverpool, Szalah tehát teljes mértékben arra koncentrál, hogy a lehető legjobb eredménnyel zárják az idényt.

Örökségének és sikereinek méltó megünneplése később, az év folyamán következik majd, amikor búcsút int az Anfieldnek – hangsúlyozta a klub honlapja.

Szalah a Liverpool legendájává nőtte ki magát

Szalah 2017 nyarán az AS Romától igazolt a Liverpoolhoz, ahol a klub történetének egyik legnagyobb alakjává vált. Két Premier League-címhez segítette a Liverpoolt, emellett megnyerte a Bajnokok Ligáját, a FIFA-klubvilágbajnokságot, az UEFA Szuperkupát, az FA-kupát, kétszer a Ligakupát, valamint az FA Community Shieldet is.

Eddig 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett, ezzel a klub örökranglistáján a harmadik helyen áll. Négyszer lett a Premier League gólkirálya, és számos más egyéni díjat is begyűjtött, mióta a Liverpool játékosa.

Mi lehet Mohamed Szalah távozásának valódi oka?

Mohamed Szalah ugyan 2025 tavaszán meghosszabbította lejáró szerződését, és 2027-ig kötelezte el magát a vörösökkel, de a formája a 2025/26-os idényben drasztikusan visszaesett, így nem meglepő, hogy az egyiptomi játékos végül a távozás mellett döntött, ami elé a klub nem gördített akadályokat.

Nem volt zökkenőmentes Szalah és Slot kapcsolata

Szalah decemberben kikerült a Liverpool kezdőcsapatából, az egyiptomi játékos ezután komoly kritikákat fogalmatott meg a klubbal szemben. Arne Slot ezután kirakta Szalahot a keretből, a 33 éves szélső így nem utazott el a csapattal Milánóba, és nem lépett pályára az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Később azonban edző és tanítványa megtudták beszélni a történteket, és Szalah visszakerült a keretbe, a Brighton ellen egy héttel később már gólpasszt adott.

Azonban az egyiptomi támadó azóta sem nyerte vissza igazán a formáját, mindössze öt gólja és hat gólpassza van a Premier League most futó idényében, összehasonlításképp, az előző kiírásban 29 góllal és 18 gólpasszal zárt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.