ÉLŐ! Kövesd élőben az Arsenal–Liverpool csúcsrangadót!

Csütörtök este az előző idény két élmenője, az Arsenal és a Liverpool csap össze a Premier League 21. fordulójában Londonban.

A listavezető Arsenal és a bajnoki címvédő Liverpool csatája igazán izgalmas mérkőzésnek ígérkezik.

A mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted. 

A kezdőcsapatokat pedig IDE KATTINTVA találod majd meg. 

A találkozó magyar szempontból azért is különösen pikáns, mivel korábban Szoboszlai Dominik neve is felmerült az Arsenalnál.

Szoboszlai a csütörtöki találkozó előtt kemény üzenetet fogalmazott meg az Ágyúsoknak. A magyar játékos a Spíler TV-nek is adott interjút a mérkőzés előtt, ahol elárulta, hogy milyen stratégiával készülnek a bajnoki mérkőzésekre, de a klubhonlapnak azt is elmondta, hogy vállalná-e a Liverpool csapatkapitányi karszalagját.

