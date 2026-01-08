ÉLŐ! Kövesd élőben az Arsenal–Liverpool csúcsrangadót!

A listavezető Arsenal és a bajnoki címvédő Liverpool csatája igazán izgalmas mérkőzésnek ígérkezik.

A találkozó magyar szempontból azért is különösen pikáns, mivel korábban Szoboszlai Dominik neve is felmerült az Arsenalnál.

Szoboszlai a csütörtöki találkozó előtt kemény üzenetet fogalmazott meg az Ágyúsoknak. A magyar játékos a Spíler TV-nek is adott interjút a mérkőzés előtt, ahol elárulta, hogy milyen stratégiával készülnek a bajnoki mérkőzésekre, de a klubhonlapnak azt is elmondta, hogy vállalná-e a Liverpool csapatkapitányi karszalagját.