C. Kovács Attila

Sallai Roland megtörte a csendet: kiderült, hogy a Liverpoolban folytatja-e pályafutását!

A török Süper Lig 20. fordulójában a Galatasaray magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott hazai pályán a Kayserispor ellen. A lefújást követően a hazaiak magyar válogatott futballistája, Sallai Roland is nyilatkozott, és reagált az utóbbi napokban felerősödő liverpooli találgatásokra.

Elsőként a GOAL írta meg, hogy a Liverpool Sallai Rolanddal pótolhatja a sérült Conor Bradley-Jeremie Frimpong párost. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a vörösök első számú kiszemeltje a védelem megerősítésére az RB Leipzig jobbhátvédje, Lutsharel Geertruida volt, míg alternatívaként Sallai Roland neve is felmerült. 

Később Fabrizio Romano arról írt, hogy a Geertruida-transzfer meghiúsult, ez utat nyithatott volna Sallai Roland számára, azonban a The Athletic újságírója, David Ornstein szerint a vörösök a sikertelen átigazolási próbálkozás után meggondolták magukat, és végül inkább nem igazolnak senkit a jobbhátvéd pozícióra. Ami azt jelenti, hogy a vörösök azt tervezik, hogy a hiányzó játékosok visszatéréséig Szoboszlai Dominik lesz a klub jobb oldali védője. 

Sallai is megszólalt

Sallai Roland a Kayserispor elleni bajnoki mérkőzés után reagált a találgatásokra:

„A bajnokság megnyeréséhez végig motiváltnak kell lennünk. Ebből a szempontból a vasárnapi három pont nagyon fontos volt. Teljesen megérdemelten nyertünk, így kell folytatnunk. Száz százalékot akarok nyújtani ezért a klubért. Nagyon örülök, hogy a Galatasaraynál lehetek, segíteni akarok a csapatomnak" 

– kötelezte el magát a Galata mellett a 28 éves szélső. 

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi után nem lesz újabb magyar Liverpoolban

Sallai Roland szavaiból arra lehet következtetni, hogy a magyar válogatott játékos nem tervezi elhagyni az isztambuli klubot a téli átigazolási időszakban. Sallai neve nem először merült fel Angliában, korábban a Brentford és az Everton érdelődéséről is hallani lehetett, utóbbi pedig konkrét ajánlatot is tett érte, ám a Galatasaray egyértelműen jelezte, hogy a 28 éves játékos nem eladó.

Frissítés!

A Liverpool döntött: kiderült, kit igazolnak le a vörösök az átigazolási ablak utolsó óráiban

