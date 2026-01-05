A klub vezetése meghozta a döntést: eldőlt, ki lesz a Manchester United új vezetőedzője!

Ahogy hétfőn délelőtt már beszámoltunk róla, a Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt. Fabrizio Romano szerint már meg is van a portugál szakember utódja, az U18-as csapat edzője, Darren Fletcher veszi át ideiglenesesen a távozó menedzser feladatait.

Érdekesség, hogy Fletcher két fia, Jack Fletcher és Tyler Fletcher is az MU felnőtt keretének a tagja, Jack pedig a hatalmas sérüléshullám miatt már be is mutatkozott a Vörös Ördögök első csapatában.