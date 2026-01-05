Mint ismert, a Manchester United hétfőn délben menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt. Korábbi játékosa, a Vörös Ördögöktől a nyáron a Chelsea-hez átigazoló Alejandro Garnacho pedig nem rejtette véka alá örömét, azonnal lájkolta az Amorim kirúgásáról szóló Instagram-bejegyzést.

Garnacho és a Amorim az előző idényben többször is összetűzésbe kerültek egymással. Amorim nem sokkal a Tottenham Hotspur elleni elveszített Európa-liga-döntő előtt az egész öltöző előtt osztotta ki Garnachót, jelezve: ezzel a hozzáállással még az is kérdéses, talál-e magának új csapatot.

A konfliktus nem maradt következmények nélkül, ugyanis Amorim büntetésül már csak akkor cserélte be renitens támadó az El-döntőben, amikor nagyon égett a ház, a 21 éves támadó a 71. petrcben állt be 1-0-s hátránynál, a mérkőzés hajrájában kis híján gólt ollózott, végül azonban a Spurs húzta be a bilbaói finálét.

Garnacho az elvesztett döntő után elmondta, hogy nem értett egyet az edző döntésével:

„A döntőig minden fordulóban játszottam, segítettem a csapatot, ma pedig húsz perc jutott. Nem értem."

A történtek után a játékos és az edző kapcsolata olyannyira megromlott, hogy 2025 nyarán Amorim közölte az agrentin szélsővel, hogy nincs jövője a klubnál. Garnacho pár héttel ezután a Chelsea-hez igazolt, a londoni kékek 40 millió fontot fizettek érte.

A történtek óta eltelt félév, de Garnacho reakciójából jól látható, hogy az argentinban mély nyomot hagytak a történtek.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester United egykori legendája követi Ruben Amorimot a Vörös Ördögök kispadján.