Megvan az első nagy téli igazolás: A Manchester City kifizeti a 65 millió fontot a kiszemeltért

Ahogy arról korábban a Goal.com-on beszámoltunk, Guardiola a riválisok orra elől halászhatja el a Premier League új sztárját. Az átigazolás hétfő délelőtt vett fordulatot a Sky Sports információi szerint. A Manchester City gőzerővel dolgozik a Bournemouth támadójának megszerzésén, és jelenleg ők az egyetlen klub, amely hivatalosan is felvette a kapcsolatot a "Cseresznyésekkel". A játékos ügynökei már Manchester kék felén folytatnak tárgyalásokat a részletekről.

65 milliós záradék

Semenyo szerződésében egy 65 millió fontos kivásárlási ár szerepel, amely azonban egy rendkívül szűk időablakban, január 1-je és január 10-e között aktiválható. A City célja egyértelmű: amint megnyílik az átigazolási ablak az év első napján, azonnal lezárni az üzletet.

A Sky Sports értesülései szerint a játékos menedzsmentje hétfőn (december 29-én) Manchesterben tárgyal a személyes feltételekről, és egy hosszú távú kontraktus aláírása várható az Etihad Stadiumban.

A Liverpool hoppon maradt

Bár a karácsony előtti időszakban a Liverpool, a Manchester United, a Tottenham és a Chelsea is érdeklődött a 25 éves ghánai válogatott iránt, a City mindenkit megelőzött. A Liverpool számára különösen fájó lehet a vereség, hiszen Arne Slot csapatában Alexander Isak és Cody Gakpo kiesése miatt hatalmas űr tátong a támadósorban, valamint hamarosan Salah utódjáról is gondoskodniuk kell. Semenyo lehetett volna az első számú célpont a pótlására, ha a bajnoki címre jóval esélyesebb City nem csap le a ghánaira.

A Chelsea végül egy puhatolózó érdeklődés után visszalépett, a Spurs pedig más célpontok felé fordult, így a City előtt szabaddá vált az út.

Nem távozó helyére érkezik

Bonyolította a találgatásokat, hogy a City kerete már így is telítettnek tűnik, de belső források szerint Guardiola nem eladni akar: a klub tervei szerint Savinho és a szintén nemrég érkezett Omar Marmoush is a keret tagja marad Semenyo érkezése után is. A spanyol mester célja a rotációs lehetőségek bővítése a szezon legfontosabb szakasza előtt.

Mikor debütálhat?

Semenyo utolsó mérkőzése a Bournemouth színeiben a keddi, Chelsea elleni bajnoki lehet. Ha az ügynökökkel való tárgyalások a tervek szerint haladnak, a támadó január első heteiben már a City játékosa lehet. Ebben az esetben akár már a január 4-i, Chelsea elleni hazai rangadón bemutatkozhat égszínkék mezben

Forrás: Sky Sports

