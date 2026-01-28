Újrajátszották az Európa-liga negyeddöntőjét, de ismét a londoniak nyertek

A Tottenham és a Frankfurt szűk egy évvel ezelőtt az Európa-liga negyeddöntőjében találkozak egymással, akkor a Spurs Dominic Solanke góljának köszönhetően 2-1-s összesítéssel kiütötte a németeket, a londoniak később az Európa-ligát is behúzták.

A BL-mérkőzést a vendégek kezdték jobban, a harmadik percben Xavi Simons révén rögtön betaláltak, azonban a Jesus Manzano játékvezető a VAR segítéségével visszavonta a gólt, így maradt a 0-0.

A 29. percben Wilson Odobert cselezte magát tisztára, és 20 méterről lőtt, azonban lövőse a kapufáról kifelé vágódott.

Egy perccel később Xavi Simons szerzett labdát a Frankfurt tizenhatosán belül, azonban a holland középpályását lapos lövését Kaua Santos védeni tudta.

A 45. percben Hugo Larsson került hatalmas ziccerbe, azonban a felső lécre rúgta a labdát, Guglielmo Vicario már verve volt.

A 47. percben megszerezte a vezetést a Tottenham Hotspur, Xavi Simons beadását Cristian Romero fejelte középre, ahol Randal Kolo Muani ellentmondást nem tűrően érkezett, és a kapuba kotorta a labdát (0-1). A frankfurtiak mintha az öltözőben ragadtak volna.

A 77. percben a csereként beállt Dominic Solanke lépett ki a védők mögül, bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd kilőtte a hosszút (0-2). Az angol csatár visszatérése óta sorozatban a második mérkőzésén talált be a Bajnokok Ligájában.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Spurs 2-0-ra nyert, és győzelmének köszönhetően a negyedik helyen végzett az alapszakaszban, így továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A Frankfurt szégyenszemre a 33. helyen zárta a BL-alapszakaszt, és búcsúzott a sorozattól.

Itt a teljes lista, ezek a csapatok jutottak tovább a Bajnokok Ligájában!