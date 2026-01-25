Megválhat edzőjétől a Spurs, kiderült, kik érkezhetnek a kispadra

Kétarcú csapat

Felemás szezont fut a Tottenham Hotspur, két teljesen más arcát mutatja a csapat a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában. A Premier League-ben mindössze a 15. helyen állnak a Sarkantyúsok, és a tegnapi, kieső helyen álló Burnley elleni 2-2-s döntetlen sem előre lendítette Thomas Frank csapatát, akik idén még nem nyertek meccset a hazai pontvadászatban. Ráadásul a saját szurkolókkal sem felhőtlen a viszonya Franknak, a szintén kieső helyen álló West Ham United elleni hazai vereség alkalmával a Spurs-szimpatizánsok a dán edző menesztését követelték.

Ellenben a Bajnokok Ligájában jól áll a Spurs, ötödikek az alapszakaszban, és a már biztos kieső Frankfurt ellen az egyenes ági nyolcaddöntőbe jutás is összejöhet.

Úgy tűnik viszont, a sikeres nemzetközi szereplés sem mentheti meg sokáig Thomas Frankot: Fabrizio Romano YouTube-csatornáján úgy fogalmazott, “komplikált helyzetben van Frank, a Dortmund elleni hétközi győzelem némiképp enyhítette a rá nehezedő nyomást, ám a hétvégi produkció megint kérdésessé tette a dán edző jövőjét” - mondta az olasz újságíró, kiemelve, a Spurs nemsokára dönt az edzőkérdésben is: “Sűrű hét lesz, az utolsó az átigazolási időszakból és a Tottenham sok más mellett az edzőről is dönteni fog”.

Edzőjelöltek

A GiveMeSport már a lehetséges jelöltekről ír. Az észak-londoni csapatot az elmúlt hetekben számos edzővel hozták szóba, mint például a nemrég a Real Madridtól menesztett Xabi Alonso, vagy a legutóbb a Barcelonánál dolgozó Xavi Hernandez. A Crystal Palace osztrák menedzsere, Oliver Glasner is a jelöltek között volt, ám ő úgy tűnik, kitölti nyáron lejáró szerződését csapatánál.

A Spurs legközelebb a Frankfurt otthonába látogat a Bajnokok Ligája alapszakaszának zárásaként, a bajnokságban viszont kemény menetelésbe kezd az észak-londoni csapat: játszik sorban a Manchester Cityvel, a Manchester Uniteddel, a Newcastle-lel és az ősi rivális Arsenallal.