Bréking! A Ferencváros honosítaná Kristoffer Zachariassent!

Az eseményen az újságírók Kristoffer Zachariassent és Robbie Keane-t kérdezhették, a vezetőedző pedig elmondta, hogy a 2021 nyarán érkezett középpályás fél éven belül magyar állampolgárságot kaphat.

Zachariassen éppen arról beszélt, hogy a csapatban mindenkinek meg kell harcolnia a játékpercekért, amikor Robbie Keane közbeszólt, és elárulta: hat hónap múlva megszerezheti a magyar papírokat a középpályás. A játékos 2021 júliusában a Rosenborgtól igazolt a Ferencvároshoz, vagyis négy és fél éve folyamatosan Magyarországon él.

Bár a norvég válogatottban három alkalommal pályára lépett, ezek mind felkészülési mérkőzések voltak, így nem kizárt, hogy ha Marco Rossi úgy dönt, a magyar válogatottban is pályára léphet a 32 éves középpályás.

A Ferencváros Tóth Alex és Varga Barnabás távozásával nehéz helyzetbe került, a zöld-fehéreknek nehéz teljesíteni az MLSZ magyar szabályát, mivel kevés bevethető magyar játékos maradt a keretben. Ezért az elmúlt napokban többek között az új igazolás Franko Kovacevic honosítása is szóba került a Fradinál, mint lehetséges opció.

A teljes sajtótájékoztató: