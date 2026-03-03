Nyilván már mindenki fenntartásokkal kezeli a Robbie Keane távozásával híreket, hiszen az elmúlt hónapokban a Wolverhamptonnal, a Celtic-kel, a Tottenham Hotspur-rel és legutóbb a Crystal Palace-szal is szóba hozták a Ferencváros vezetőedzőjét, aki azonban kitart a zöld-fehérek mellett, legalábbis egyelőre.

A Tottenham listáján két edző neve szerepel

A Tottenham Hotspurrel kapcsolatban mindig jól informált Ben Jacobs szerint a Spurs két edző közül fogja kiválasztani Igor Tudor utódját: Roberto De Zerbi és Robbie Keane közül.

Az észak-londoniak első számú célpontja a Marseille-től nemrég távozó De Zerbi lehet, azonban az olasz edző egyszer már kikosarazta a londoniakat 2023-ban, ezután döntött úgy a Spurs vezetősége, hogy Ange Postecoglou-t nevezi ki a klub kispadjára.

Ha De Zerbi ismét nemet mond a felkérésre, akkor komoly esély van rá, hogy Robbie Keane távozik az Üllői útról és az észak-londoniak vezetőedzője lesz. Robbie Keane 2002 és 2011 között, egy rövid liverpooli kitértől leszámítva nyolc évig erősítette a Sarkantyúsokat, és elmondása szerint is közel áll hozzá a klub, ráadásul mindkét fia Tottenham szurkoló.

Nem először röppent fel a Keane–Tottenham pletyka

Korábban a The Telegraph újságírója, Matt Law azt nyilatkozta, hogy az ír edző szívesen elvállalná a Spurs kispadját, azonban csak egy feltétellel: ha állandó szerződést kap.

Ahogy írtuk, Keane neve már Thomas Frank kirúgása után is felmerült a friss Európa-liga-győztesnél, azonban a klub most csak ideiglenes vezetőedzőt szeretett volna kinevezni, ezért nem jöhetett végül szóba az ír edző.

A Tottenham ugyan az előző idényben megnyerte az Európa-ligát, és ősszel a Bajnokok Ligája alapszakaszában az előkelő negyedik helyen végzett, a bajnokságban ennek ellenére szenved, és csak a 16. helyen áll.

